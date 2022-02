Google veut installer Chrome OS Flex sur les Mac et PC

Il y a 4 heures

Mac Windows

Alban Martin

Google a annoncé un accès anticipé à Chrome OS Flex, une méthode permettant de remplacer le système d'exploitation des anciens PC et Mac "en quelques minutes" pour les transformer essentiellement en Chromebook. Un angle d'attaque intéressant pour ceux qui ont d'anciens ordinateurs qui ne peuvent pas être mis à jour sous Windows ou macOS.

Une mesure écologique, vraiment ?

La société encourage les particuliers, les écoles et les entreprises à télécharger Chrome OS Flex afin qu'ils puissent "essayer facilement l'informatique moderne avec une gestion basée sur le cloud" tout en prolongeant la durée de vie des anciens appareils, réduisant ainsi les déchets électroniques.

L'idée est que si vous avez un vieux Mac qui traîne et qui ne peut pas exécuter macOS 12 Monterey, vous pouvez y installer Chrome OS Flex à l'aide d'une clé USB amorçable et essayer ce que le système d'exploitation de Google a à offrir. Voici comment est présentée la solution de Google :

Installez Chrome OS Flex sur vos PC et Mac pour qu'ils soient sécurisés, démarrent rapidement, ne ralentissent pas avec le temps, se mettent à jour automatiquement en arrière-plan et puissent être gérés depuis le cloud.

Google affirme que Chrome OS Flex a la même apparence et la même convivialité que Chrome OS livré avec chaque Chromebook, car il est construit sur la même base de code et inclut Google Assistant, le navigateur Chrome et le partage à proximité. Cependant, il n'y a actuellement pas de Google Play Store, et Google a souligné d'autres limitations de l'OS Flex, principalement au niveau du système, qui le distinguent de Chrome OS sur les appareils Google natifs.

Chrome OS Flex est le résultat de l'achat par Google en 2020 de Neverware, une société qui proposait une application appelée CloudReady permettant aux utilisateurs de convertir de vieux PC en machines Chrome OS. Google affirme qu'il transférera automatiquement les utilisateurs de CloudReady vers Chrome OS Flex lorsque le système d'exploitation sera stable. L'utilisation d'OS Flex est gratuite pour les particuliers, mais les écoles et les entreprises qui utilisent CloudReady continueront de devoir payer des frais et un abonnement.



Si vous souhaitez essayer Chrome OS Flex, vous pouvez en savoir plus et le télécharger sur le site de Chrome Enterprise. Comme il s'agit d'un accès anticipé, une sorte de bêta, attendez-vous à quelques bogues. Une version stable de l'OS devrait être lancée dans les mois à venir. Si le côté écologique est une bonne chose, pas certain que ce soit la seule motivation de Google qui voit là un bon moyen de relancer son système d'exploitation...