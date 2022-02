Apple pourrait annoncer 1 billion de chiffre d'affaires d'ici 2030

Apple figure dans le TOP 3 des entreprises qui génèrent le plus de chiffre d'affaires par trimestre, mais aussi par an. En 2021, le géant californien a réussi à gagner 378 milliards de dollars avec des bénéfices qui ne cessent d'augmenter. Si Apple doit cela en partie grâce à l'iPhone, de nouveaux produits vont arriver et vont augmenter les revenus d'une manière spectaculaire !

Et si Apple annonçait 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires en

1 an ?

Avec l'iPhone, Apple semble être protégé contre toutes les tempêtes, le smartphone star permet de réaliser des revenus financiers affolants à chaque nouveau trimestre. Cependant, Apple sait qu'il n'est pas bon de tout miser sur un produit vedette, c'est pour cela que le géant californien développe en permanence de nouveaux produits qui seront bientôt officialisés et commercialisés.



Selon Scott Galloway professeur de marketing à la New-York University, comme Apple a une compréhension rapide des marchés et des besoins des consommateurs, ses futurs produits devraient permettre d'augmenter de façon considérable son chiffre d'affaires annuel.

Avec l'Apple Car ou encore les Apple Glasses, le géant californien va réaliser des chiffres d'affaires et bénéfices extraordinaires qui devraient propulser l'entreprise à des revenus annuels pouvant aller jusqu'à... 1 000 milliards de dollars !

La voiture Apple est en préparation, et elle pourrait transformer les activités de l'entreprise comme l'iPhone l'a fait. Et sans se laisser emporter par la capitalisation boursière, imaginez combien Apple vaudra si elle commence à recevoir les multiples qui sont désormais la norme sur le marché des véhicules électriques. Tesla contrôle aujourd'hui environ 70 % du marché américain des VE et réalise plus de 50 milliards de dollars de recettes par an. Les revenus de Tesla sont ceux d'un touriste ivre rentrant chez lui tard dans la nuit et portant une Hublot. Apple prenant la moitié des ventes de Tesla est, à mon avis, une estimation prudente : 25 milliards de dollars. Il s'agit d'un marché à forte croissance, et je m'attends à voir 50 milliards de dollars de voitures Apple sortir du parking d'ici 2030.

Galloway voit également une forte augmentation des revenus issus de la catégorie "Services", les commissions que touche Apple sur chaque transaction via Apple Pay ou encore l'argent gagné avec l'Apple Card aux États-Unis devrait rapporter 75 milliards de dollars par an en 2030.



D'autres évolutions du côté des services devraient aussi pousser vers le haut le chiffre d'affaires de cette catégorie, on pense par exemple au lancement de nouveaux services ou encore d'évolutions de services déjà existants comme Apple Fitness+ qui devrait faire un bond vers le haut avec un rachat de Peloton.

Peloton prévoit 5 milliards de dollars de revenus cette année, mais c'est sans la puissance d'Apple derrière elle. Le fitness est un marché beaucoup plus important. Environ 64 millions d'Américains font partie d'un club de santé, une industrie de 40 milliards de dollars. Les membres des clubs de gym sont généralement riches - je pense que 75 % d'entre eux possèdent un iPhone. Nike réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 50 milliards de dollars. C'est une activité de 20 milliards de dollars pour Apple d'ici 2030.

Pour le moment, Apple reste derrière Walmart qui a généré 559 milliards de dollars en 2021 et Amazon qui a gagné 470 milliards de dollars. Grâce à son grand et vaste écosystème et ses fidèles utilisateurs, Apple pourrait prendre la première place des entreprises les plus rentables dans le monde avant 2030 !



