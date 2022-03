Apple TV+ : le showrunner de la série "See" signe un nouveau contrat de 3 ans

La série originale "See" est un véritable succès, le programme a contribué à une arrivée massive d'abonnés dès le lancement d'Apple TV+ et continue d'attirer depuis la saison 2 démarrée il y a 6 mois. Face à cette réussite, Apple a fait une petite surprise au showrunner de See...

Le talent est récompensé chez Apple TV+

Avec son service de streaming, Apple a signé des contrats avec plusieurs showrunners, producteurs et réalisateurs mondialement connus pour des films et séries à succès. Toutefois, la stratégie d'Apple n'est pas de miser que sur de nouvelles collaborations, quand le géant californien détecte un talent qui pourrait être exploité pour de futures créations originales, Apple n'hésite pas une seule seconde à renouveler le contrat.



C'est le cas de Jonathan Tropper, scénariste de la récente production Netflix Adam à travers le temps, l'homme s'est fait remarquer par les équipes d'Apple TV+ après avoir participé à la création des épisodes de la saison 1 et 2 de See.

La firme de Cupertino a proposé un nouveau contrat de trois ans à Tropper, il est invité à rejoindre le casting de futures séries Apple TV+, une sollicitation qui a évidemment été acceptée.

Jonathan Tropper, showrunner de See sur Apple TV+

Comme le révèle le rapport de Deadline, Apple a été impressionné par le travail de Tropper et veut qu’il continue à s'impliquer dans de futures créations originales Apple TV+. D'après les informations obtenues, ce nouvel accord consiste à la réalisation de plusieurs séries qui verront le jour dans les prochaines années.



Sans surprise, Deadline n'a pas réussi à avoir les détails de ce renouvellement de contrat. Cependant, Tropper devrait continuer à travailler sur la saison 3 de See qui sera disponible à la fin de l'année ou début 2023 au plus tard. Il sera après redirigé vers d'autres programmes Apple TV+ où il pourra exprimer son talent avec divers producteurs et scénaristes.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.