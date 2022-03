Les équipes d'Apple Plans sont à Paris

Si vous êtes à Paris et que vous rencontrez les équipes d'Apple Plans pendant vos occupations, c'est normal ! En effet, la firme de Cupertino a annoncé que ses employés seront dans la capitale à partir de lundi, et ce, jusqu'à fin mai.

Le but ? Principalement d'enrichir le système de navigation de son service, tout en incorporant de nouvelles données, notamment pour les zones piétonnes.

Vous risquez de croiser les équipes d'Apple Plans à Paris

Exit les voitures équipées de caméras, place désormais aux équipes piétonnes d'Apple Plans que vous risquez de reconnaître à partir de lundi dans Paris. Outre la mention Apple Plans sur leurs combinaisons, ces derniers embarquent un sac à dos transportant des caméras 360° pour capturer les environs.



Pour cette opération, le but est d'apporter de nouvelles images et données dans la capitale, notamment pour les zones piétonnes. Comme l'explique Apple France, les visages et les plaques d'immatriculation seront floutés pour garantir la protection des données personnelles de ceux qui les croiseront.

Nous nous engageons à protéger votre vie privée lors de ces études de terrain. Ainsi, aucun visage ni plaque d’immatriculation ne seront identifiables sur les images publiées dans la vue à 360º.

