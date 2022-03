Apple explique pourquoi les mises à jour automatiques d'iOS arrivent tard

Medhi Naitmazi

Quand il s'agit d'évoquer les mises à jour logicielles sur iOS, les utilisateurs d'Apple sont généralement divisés en deux catégories : ceux qui recherchent manuellement les mises à jour le jour de leur publication, et ceux qui sont heureux de laisser la fonction "mises à jour automatiques" de leur appareil s'occuper de tout en arrière-plan avec un minimum d'intervention de leur part. Mais pourquoi cela ne se déclenche-t-il pas dès les premières heures de disponibilité ?

Une explication simple pour comprendre le délai des mises à jour systèmes

S'il est généralement admis que l'option consistant à se rendre manuellement dans Réglages -> Général -> Mise à jour logicielle est la plus rapide, Apple n'a jamais vraiment expliqué pourquoi les mises à jour automatiques de firmwares ont tendance à parvenir aux utilisateurs parfois des jours, voire des semaines plus tard.

Mateusz Buda, un utilisateur d'iPhone intéressé, a posé cette question dans un courriel adressé à Craig Federighi, senior VP of software engineering d'Apple. Dans son message, Buda explique qu'il avait activé les mises à jour automatiques, et pourtant, deux semaines après la sortie publique d'iOS 15.4, il n'avait toujours pas reçu de notification de mise à jour. "Quelles conditions doivent être réunies pour que cette fonction soit déclenchée ?" a demandé Buda. À sa grande surprise, Federighi a répondu et s'est fait un plaisir d'expliquer.

Bonjour Mateusz,



Nous déployons progressivement les nouvelles mises à jour d'iOS en les rendant d'abord disponibles pour ceux qui les recherchent explicitement dans les paramètres, puis 1 à 4 semaines plus tard (après avoir reçu des commentaires sur la mise à jour), nous passons au déploiement des appareils dont la mise à jour automatique est activée.



J'espère que cela vous aidera !



- Craig

Étant donné le nombre d'iPhones et d'iPads dans le monde, il n'est pas très surprenant d'entendre que la stratégie de mise à jour logicielle d'Apple procède par étapes. En mettant en place un délai prudent de une à quatre semaines pour les utilisateurs ayant activé les mises à jour automatiques, Apple ajoute un niveau de protection pour ses serveurs afin qu'ils ne soient pas facilement surchargés lorsqu'une nouvelle version d'iOS est publiée. Mais ce n'est pas la seule raison, Apple considère également sa fonction de mise à jour automatique comme une protection en cas de problème : si les utilisateurs précoces signalent de sérieux bogues dans le logiciel, Apple a toujours la possibilité de résoudre les problèmes liés au serveur ou de retirer complètement la mise à jour avant que l'ensemble des utilisateurs ne l'aient téléchargée sur leurs iPhone, iPod, iPad et autre Mac.



Si vous pensez aux mises à jour d'applications, bien qu'Apple n'ait pas mentionné ce cas, on imagine que le déploiement progressif permet de soulager les serveurs et d'éviter une catastrophe en cas de bug, permettant aux développeurs de stopper la version et de proposer un patch. Apple expliquait d'ailleurs comment faire en sorte que son iPhone reste à jour dans une vidéo en 2020.