La demande de smartphones ralentit selon TSMC, le fournisseur d'Apple

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

La demande d'électronique grand public comme les smartphones et les PC ralentit en raison des incertitudes géopolitiques persistantes et des nouveaux blocages liés au COVID en Chine, selon Mark Liu, président de TSMC. Une tendance globale qui touche tous ses clients, Apple en tête avec des iPhone, mais aussi ses Mac.

Le début du ralentissement de la demande

TSMC, ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, est l'un des principaux fournisseurs d'Apple, responsable des puces de la série A et de la série M qui équipent les appareils du constructeur. Les propos de Liu ont été tenus lors de la réunion de l'Association taïwanaise de l'industrie des semi-conducteurs et ont été partagés par Nikkei.



L'intérêt des consommateurs pour les smartphones est en baisse, notamment en Chine, un marché gigantesque. M. Liu a également mis en garde contre la hausse du coût des composants et des matériaux. Les coûts de production augmentent pour les fabricants de puces, et le patron de TSMC estime que la "pression pourrait finalement être répercutée sur les consommateurs", un scénario qui pourrait logiquement éloigner encore un peu plus les clients.

Tout le monde dans l'industrie s'inquiète de la hausse des coûts dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement [...]. L'industrie des semi-conducteurs a déjà et directement fait l'expérience de cette augmentation des coûts.

Liu a ajouté que l'industrie est également préoccupée par les incertitudes macroéconomiques cette année, notamment le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Pour autant, TSMC ne change pas ses objectifs de croissance et n'est toujours pas en mesure de répondre à la demande des clients avec sa capacité actuelle. TSMC prévoit de se réorganiser et de donner la priorité aux commandes dans les "domaines où la demande reste saine".



Ce ralentissement n’est finalement pas une surprise après plusieurs années de forte croissance, notamment pendant la pandémie. Les premiers d'une baisse de la demande des clients ont fait surface cette semaine lorsqu’on a évoqué le fait qu’Apple prévoyait de réduire la production de l'iPhone SE. Quelques semaines seulement après la sortie de l'iPhone SE 3, Apple aurait dit à ses fournisseurs qu'elle souhaitait réduire la production de son entrée de gamme de deux à trois millions d'unités en raison d'une "demande plus faible que prévu". Il est aussi clair que le renouvellement de l’iPhone SE n’est pas forcément encouragé par le peu de nouveautés apportées par rapport au modèle 2020. La puce A15 et la 5G ne semblent pas convaincre les clients.