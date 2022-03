Schlage sort sa serrure intelligente Encode Plus qui fonctionne avec le NFC de l'iPhone

Les serrures connectées rencontrent beaucoup de succès, essentiellement aux États-Unis, où les particuliers comme les entreprises sont des millions à supprimer les serrures classiques. L'une des nouvelles solutions dans ce secteur s'appelle Encode Plus, une serrure intelligente commercialisée par Schlage.

Découvrez une serrure nouvelle génération

Les Américains peuvent acquérir dès aujourd'hui une serrure intelligente capable de déverrouiller une porte d'entrée grâce à l'intégration d'une carte virtuelle directement dans l'application Apple Wallet sur iOS et watchOS.

Cette nouveauté proposée par Apple a immédiatement été prise en charge par l'entreprise Schlage, celle-ci a travaillée sur la reconnaissance du NFC de l'iPhone et de l'Apple Watch pour permettre à n'importe quel client dans l'écosystème Apple (avec un appareil compatible) de se servir de son smartphone ou de sa montre connectée pour rentrer chez lui.



Le procédé est simple, comme pour un paiement via Apple Pay, vous accédez à l'application Wallet puis vous approchez votre iPhone du capteur de la serrure, rapidement, celle-ci vous identifie et réalise le déverrouillage de la porte.

Et si on me vole mon iPhone ?

Pour éviter de subir un vol d'iPhone + un cambriolage, Schlage offre à ses clients la possibilité d'ajouter une authentification pour l'utilisation de la carte virtuelle dans Wallet. Vous pouvez mettre en place la sécurité Touch ID ou Face ID suivant ce que votre iPhone possède. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire et vous pouvez avoir l'esprit tranquille.

Et si je n'ai plus de batterie ?

Dans le cas où vous rentrez chez vous et que vous n'avez plus de batterie dans votre iPhone, vous pourrez passer par le mode Express, il s'agit d'un mode qui permet d'utiliser une énergie spéciale quand votre iPhone est à 0%. À prendre en compte que ce mode est activé en permanence sur une durée maximale de 5 heures avant l'arrêt total.

L'Apple Watch possède aussi le mode Express.

Et si je n'ai plus de batterie dans l'iPhone et l'Apple Watch et que le mode Express est désactivé ?

Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos appareils Apple ?

Pas de problème, la serrure intelligente Encode Plus vous permet de saisir un code grâce à un clavier physique. Ce code sera à configurer au préalable lors de l'installation de la serrure, évidemment il faudra que celui-ci soit compliqué, parce que si vous mettez "0000", c'est le cambriolage assuré !

La serrure Encode Plus fonctionne avec 4 piles AA incluses et un indicateur de charge faible intégré dans le clavier. Il sera aussi possible depuis l'application de voir quand il est nécessaire de remplacer les piles.

Pour son lancement, la serrure intelligente de Schlage est proposée au tarif unique de 300 dollars chez Lowe's et The Home Depot, l'entreprise se dit ne pas exclure une sortie internationale dans un avenir proche.

