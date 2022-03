L'UE veut des batteries remplaçables dans les iPhone et Android

Il y a 6 heures

iPhone

Alban Martin

Un retour aux sources ? C'est en tout cas ce que décrit une directive européenne en cours d'adoption qui souhaite obliger les fabricants d'appareils portables sur batterie à proposer une solution de remplacement facile aux consommateurs.



Si l'iPhone n'a jamais connu cela, les téléphones Android le permettaient au départ, avant que la course à la finesse ne les bloque (ou le gain de l'obsolescence programmée). Et avant les smartphones, tout le monde pouvait changer sa batterie de Nokia, comme on change de carte SIM.

Un nouveau texte qui pourrait changer l'avenir de l'iPhone

C'est le site hackaday qui a répéré l'information, un article publié par l'Union Européenne le 10 mars dernier. La directive initiale de la commission spécialisée dans les questions d'environnement, ENVI, date de décembre 2020 et vient d''être adoptée par une très large majorité (584 pour et 67 contre). Il ne lui reste que le passage devant le Conseil de l'UE pour être définitivement entérinée.



Si les smartphones sont visés en premier lieu, le texte va plus loin et cible tous les appareils à batterie comme les ordinateurs portables, mais aussi les tondeuses à gazon, les vélos et autres.

Quel impact pour les constructeurs ?

Si le texte est adopté tel quel, deux grands changements sont à prévoir :

À partir du 1er janvier 2024 au plus tard, « les batteries portables incorporées dans les appareils et les batteries des moyens de transport légers devraient être conçues de manière à pouvoir être retirées facilement et en toute sécurité par des opérateurs indépendants qualifiés et remplacées par des batteries de base et courantes. » Le fabricant devant fournir la notice et proposer des pièces aux consommateurs. Un peu comme dans les voitures où il est assez aisé de changer sa batterie soi-même.



Cela signifie concrètement que les iPhone de 2024, les probables iPhone 16 et iPhone 16 Pro devraient exposer leur batterie à l'utilisateur avec des vis non propriétaires et une manipulation sans risque. Les batteries amovibles permettront de conserver plus longtemps un appareil et ainsi de préserver l'environnement. Le deuxième point impactant les fabricants concerne la collecte des batteries. Apple, Samsung, Xiaomi, et compagnie devront organisation la récupération et le recyclage des composants.

Si changer sa batterie d'iPhone ne paraît pas insurmontable, en revanche quand il s'agira de remplacer celle d'une Apple Watch, cela risque d'être un peu plus ardu. Qu'en pensez-vous ?