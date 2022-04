Dumpling Design lance son nouveau jeu "Mr. Traffic" sur mobile

⏰ Il y a 33 min

Alban Martin

Mr Traffic est le dernier jeu du développeur de Dashy Crashy, Dumpling Design. Publié ce week-end sur iOS, il devrait bientôt arriver sur Android d'après le studio. Comme son prédécesseur, Mr Traffic est un bon petit jeu casual dans lequel on se plonge pour des sessions de jeu d'une minute ou moins. Tout cela avec beaucoup de charme et une certaine attractivité qui donne envie d'y revenir sans arrêt.

Mr. Traffic : un bon petit jeu gratuit

Comme son nom l'indique, vous jouez le rôle d'un agent de circulation qui gère le trafic en tapotant sur les voitures pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accident. Pour ne pas s'endormir, les développeurs ont pris soin d'ajouter quelques véhicules surprises sympathiques et même des choses aléatoires totalement délirantes comme des poules qui se retrouvent sur la route. En dehors de la gestion des voitures et de tout ce qui emprunte le bitume, vous devrez collecter des pièces pour débloquer divers bonus cosmétiques. L'App Store mentionne des milliers de combinaisons pour la mode, avec des bonus esthétiques parfois même "hors du commun" dixit Dumpling Design.

Le gameplay est aussi simple que bien pensé, soutenu par une jolie réalisation qui permet de le mettre entre toutes les mains. Mention spéciale aux changements subtils d'angle de caméra contrôlés par le mouvement sur iPhone qui donne une certaine dynamique à l'ensemble.



Regardez la bande-annonce de Mr Traffic ci-dessous :

Mr Traffic est un jeu gratuit avec de nombreux achats intégrés comme des articles de mode, des costumes, et plus encore de 1 à 3€. Ce n'est évidemment pas indispensable pour s'amuser, mais on s'étonne qu'il n'y ait pas d'in-app pour éviter les pubs vidéos qu'il faut regarder de temps en temps.



Vous pouvez télécharger Mr Traffic sur l'App Store pour iOS en exclusivité, les joueurs sous Android en profiteront dans quelques semaines. Il sera intéressant de voir si Mr Traffic bénéficie de collaborations et d'événements spéciaux comme les jeux précédents de Dumpling Design.

