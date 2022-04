La fonctionnalité Tap to Pay de l'iPhone accueille un nouveau partenaire

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

En février 2022, Apple a annoncé le lancement prochain de la fonctionnalité Tap to Pay (dans un premier temps aux États-Unis), cette nouveauté permet à n'importe quel utilisateur de transformer son iPhone en TPE (Terminal de Paiement Électronique). À seulement quelques semaines du lancement, Apple dévoile un second partenaire stratégique.

La plateforme mondiale des paiements rejoint Apple

Pour proposer la fonctionnalité Tap to Pay, Apple a été dans l'obligation de créer des partenariats avec des plateformes de paiements capables de gérer la transaction financière pour envoyer l'argent d'un compte à l'autre. Le partenaire Stripe a répondu présent pour participer à cette nouvelle aventure qui va (encore une fois) révolutionner notre quotidien.



Souhaitant obtenir divers partenariats, Apple vient de conclure un accord avec la société Adyen, un groupe néerlandais présent dans énormément de pays dans le monde et qui a traité tout de même 303,6 milliards d'euros de transactions en 2020.

Autant dire que Adyen a une expérience spectaculaire dans le domaine et pourra apporter un service fiable et performant pour les utilisateurs de Tap to Pay !

Rappelons tout de même qu'avec Tap to Pay sur iPhone, vous pourrez réceptionner les paiements via Apple Pay, les paiements de cartes de crédit, de débit sans contact ainsi que de portefeuilles numériques. Cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas entièrement intégrée dans iOS, Apple mentionne la nécessité de télécharger une application qui s'occupera de piloter la transaction entre votre établissement bancaire et celui de votre client ou votre proche.



Pour utiliser Tap to Pay il faudra avoir un iPhone XS ou un modèle supérieur, pour que ce service marche il sera indispensable d'avoir une puce NFC récente, visiblement les précédentes puces dans les modèles inférieurs à l'iPhone XS ne pourront pas gérer ce nouveau service.



Ce qui est fantastique, c'est que Tap to Pay fonctionnera sans accessoire, tout sera traité par l'iPhone et l'application. La future fonctionnalité exploitera les plateformes de Stripe ou Adyen pour émettre et recevoir le paiement.



Tap to Pay sera disponible au printemps et pourra réceptionner les paiements venant des cartes American Express, Visa, Mastercard et Discover. La mauvaise nouvelle, c'est que cela concernera que les États-Unis, Apple n'a mentionné aucun lancement à l'international. Toutefois, il ne fait aucun doute que cette fonctionnalité se déploiera très prochainement en Europe, et donc en France, Belgique, Suisse et autre. Prenons en compte que Adyen gère tous les ans des milliards de transactions dans notre pays et dans le reste de l'Europe depuis déjà de longues années...