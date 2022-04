Free pourrait à son tour lancer le Wi-Fi 6E

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg vient de publier sa traditionnelle newsletter "Power On" concernant les plans d'Apple. Cette fois, il est question des futurs produits, les très attendus...

Le Wi-Fi 6E arrive (bientôt) chez Free ! Les lignes de codes et l’icône sont dans le JavaScript de Freebox OS ! pic.twitter.com/Ni8xAjLCYd

Le premier concerne les lignes de codes du système d'exploitation des Freebox. Pour la première fois, elles évoquent la bande de fréquence 6 GHz, celle qui sert justement à implanter la nouvelle norme Wi-Fi. Le deuxième indice, c'est simplement l'icône officiel du Wi-Fi 6E, aperçu lui aussi après quelques recherches en profondeur. Encore une fois, rien n'indique que l'annonce est imminente mais c'est en tout cas un bel indice qui laisse présager du bon pour l'avenir des abonnés Free. Pour rappel, Xavier Niel avait expliqué il y a deux ans que le Wi-Fi 6 ne l'emballait pas spécialement et qu'il souhaitait directement proposer le Wi-Fi 6E. Ces découvertes collent donc totalement à ces anciennes déclarations. Affaire à suivre.

Le mois d'avril 2022 est décidément lié au Wi-Fi 6E. Après l' annonce de Bouygues , premier opérateur à lancer cette technologie en France, puis celle d' Orange le lendemain, place à Free. Précisons que cette fois-ci, ce n'est pas une information officielle mais une simple rumeur, découverte. Le compte @TiinoX83 sur Twitter nous a partagé sa trouvaille. Comme il l'explique, une mise à jour de Freebox OS a attiré son attention et en fouinant dans les entrailles de cette MAJ, il a découvert deux indices liés au Wi-Fi 6E.

