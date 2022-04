Shot on iPhone : voici les gagnants du challenge "photo macro"

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1



Le 25 janvier 2022, Apple annonçait lancer un concours inédit destiné aux propriétaires d'iPhone 13 Pro et Pro Max qui possèdent l'incroyable fonctionnalité "macro". À travers ce gigantesque challenge, Apple souhaitait se servir du talent de ses clients pour montrer à quel point les photos macro peuvent être impressionnantes. Vous allez voir... Le coup de com' est réussi !

Les gagnants du Shot on iPhone spécial macro

Plutôt que d'organiser une campagne publicitaire qui mettrait en avant des photographies macro sélectionnées par des agences de marketing, Apple a préféré laisser sa communauté exprimer leur créativité directement sur les réseaux sociaux.

En effet, le géant californien a invité les propriétaires des iPhone 13 Pro et Pro Max à prendre leur plus beau cliché macro et le publier en ligne sur Twitter, Instagram ou Weibo, seule condition : réaliser son post avec les hashtag #iPhonemacrochallenge et #ShotoniPhone pour que la participation soit prise en compte.



Vous avez été très nombreux à participer, mais le jury du concours a choisi uniquement 10 gagnants.

Voici les photos qui ont été sélectionnées

Cette photo baptisée « La grotte » a été prise par Marco Colletta à Tarente en Italie depuis un iPhone 13 Pro.

Voici ce qu'a déclaré le photographe en apprenant qu'il avait remporté une récompense :

La forme enveloppante des pétales, accentuée par des ombres intenses, m'a fait penser à une grotte profonde, prête à être explorée ; en gardant le point de vue à l'intérieur de la fleur, je voulais que le cadre naturel de l'hibiscus nous fasse sentir pleinement partie de sa beauté. Lorsque j'ai appris le mode macro pour la première fois, j'ai pensé que c'était une nouvelle fonctionnalité plus cool que j'étais excité d'obtenir avec mon nouvel iPhone 13 Pro. Mais quand j'ai commencé à explorer ses possibilités, j'ai vraiment commencé à l'aimer. J'ai découvert que cela me donnait la possibilité de transformer presque tout ce que je vois en un sujet abstrait, différent de ce qu'il est en réalité. Cette fonctionnalité a vraiment débloqué mon imagination.

« Verre de mer » de Guido Cassanelli

La seconde photo a été prise par un résident de Buenos Aires en Argentine avec un iPhone 13 Pro Max

Cassanelli explique :

Le verre de mer est érodé par des milliers de kilomètres en voyageant autour des océans jusqu'aux rives du monde. Je me promenais sur la plage en profitant d'un magnifique coucher de soleil, et j'ai décidé de collecter quelques-uns de ces petits morceaux de verre de mer pour essayer la macrophotographie sur iPhone 13 Pro Max. On dirait que quelque chose d'étrange se passe à l'intérieur de celui placé au centre - ça ressemble à de l'ambre. J'aime vraiment cette texture.

« L'art dans la nature » de Prajwal Chougule Kolhapur

Cette photo a impressionné le jury, elle représente une toile d'araignée après une averse. Cette macrophotographie a été prise à Maharashtra en Inde à partir d'un iPhone 13 Pro.

Voici ce qu'explique le photographe :

Je suis un amoureux de la nature et j'adore faire des promenades tôt le matin avec mon iPhone 13 Pro. « L'heure d'or » tire le meilleur de la nature et est le délice d'un photographe. Des gouttes de rosée sur une toile d'araignée ont attiré mon attention, et j'ai été fasciné par la façon dont la soie d'araignée sèche formait un collier sur lequel la rosée scintillait comme des perles. C'était comme une œuvre d'art sur la toile de la nature.

« Une goutte de liberté » de Daniel Olah

C'est précisément avec ce genre d'image qu'on aperçoit l'incroyable potentiel des photos macros, ce cliché a été pris à Budapest en Hongrie avec un iPhone 13 Pro Max.

Daniel Olah dévoile son ambition :

Mon intention était de mettre en évidence la minuscule goutte d'eau par rapport au lys. J'ai utilisé une lumière spot studio sur le lys avec un fond sombre. J'adore la forme de la fleur ; les pétales inférieurs aident à garder l'accent sur la partie centrale, en mettant en évidence non seulement la goutte, mais aussi les étamines. Néanmoins, l'image a un rythme qui se construit vers l'euphorie de la composition.

« Illumination des feuilles » de Trevor Collins

De loin, nous voyons une simple feuille. De proche, nous voyons une feuille avec une multitude de détails qui sont difficilement visibles à l'œil nu. Trevor Collins a pris cette photo à Boston aux États-Unis avec un iPhone 13 Pro, il explique :

C'est ce cas pendant le fragment de l'heure d'or où le soleil brille directement dans ma fenêtre, éclairant toutes les minuscules cellules de chaque feuille. La feuille représentée provient d'une figue à feuille de violon qui se trouve sur mon bureau, où je peux la voir tout au long de la journée.

« Fraise au soda » de Ashley Lee

Prendre un fruit, le plonger dans un vase transparent et le résultat est époustouflant avec la fonctionnalité macro. Sur cette photo, on aperçoit des bulles qui englobent la totalité du fruit, on remarque des détails qui sont capables d'aller très loin.

Cette macrophotographie a été prise à San Francisco aux États-Unis avec un iPhone 13 Pro. Voici ce que dit Ashley Lee :

Utiliser la photographie pour transformer des objets du quotidien en quelque chose de plus extraordinaire est toujours un puzzle amusant qui fait ressortir ma créativité. Pour cette photo, j'ai utilisé deux articles que j'ai trouvés dans le réfrigérateur de ma cuisine : une fraise et une boîte de soda. J'ai placé un vase transparent sur le comptoir de ma cuisine, j'ai versé le soda dans le vase et j'ai utilisé un morceau de papier noir comme fond. J'ai ensuite laissé tomber la fraise dans le vase de soda et j'ai attendu. Lentement, des bulles ont commencé à se former à la surface de la fraise, et sa texture a été complètement transformée. J'ai été étonné par le niveau de détail que j'ai pu capturer en prenant une photo macro, car je pouvais voir les bulles individuelles de la soude qui se formaient à la surface de la fraise. J'ai choisi une fraise comme sujet parce que j'aimais la façon dont le rouge vif éclatait sur le fond noir. Le contraste frappant concentre votre attention sur la fraise et ses bulles, et donne l'impression que la fraise flotte dans l'espace.

« Lave volcanique » de Abhik Mondal

Les photos les plus fréquentes avec le mode macro sont les fleurs, on retrouve à chaque fois des couleurs somptueuses avec comme toujours une luminosité et des contrastes qui atteignent la perfection. Ce cliché a été pris à New Milford dans le New Jersey aux États-Unis. Mondal a pris cette photo avec un iPhone 13 Pro. Voici sa déclaration :

Après avoir acheté le nouvel iPhone 13 Pro en décembre, j'ai été étonné de sa fonction macro et j'ai commencé à capturer différents objets, y compris des fleurs, des insectes, des plantes, et plus encore. Un jour, au cours d'une promenade régulière en soirée, je suis allé à une épicerie, où j'ai remarqué un bouquet de fleurs. Ce beau tournesol a attiré mon attention avec ses détails complexes, y compris la présence de couleurs contrastées du centre vers le bord des pétales. J'ai immédiatement décidé de ramener le bouquet à la maison et d'en capturer la beauté.

« Honeycomb » de Tom Reeves

Cette macrophotographie est celle qui a le plus impressionné le jury d'Apple, après des épisodes neigeux répétitifs à New York, Tom Reeves a eu l'idée de prendre son iPhone 13 Pro pour capturer les flocons de neige qui étaient tombés sur les poils de son chien pendant une balade. Le cliché révèle des détails impressionnants dont un flocon qui aurait pu être dessiné tellement qu'il est parfait.

Reeves très fière de sa macrophotographie révèle :

Cette image a été prise le long du bord de Riverside Park à Manhattan lors d'une promenade matinale avec notre chiot cet hiver. Alors qu'elle s'émerveillait de sa première neige, j'ai pu capturer le treillis éphémère de ce minuscule flocon de neige alors qu'il atterrissait parmi les fils de ses nombreuses boucles de couleur miel.

« Gem cachée » de Jirasak Panpiansin

Une image captivante et magistrale, voici comment on pourrait décrire la macrophotographie prise par Panpiansin avec un iPhone 13 Pro Max. Alors qu'il se baladait en famille à Chaiyaphum City en Thaïlande, ce jeune homme a vu une goutte d'eau abandonnée et immobile dans cette feuille, il s'est soudainement souvenu qu'il possédait la fonction macro sur son iPhone et en a profité pour prendre cet incroyable cliché.

Voici ce qu'il dit :

Ce minuscule bijou liquide chatoyant est délicatement niché à la base d'une feuille après une tempête tropicale, presque imperceptible à l'œil humain. Cependant, son véritable éclat brille à travers l'objectif de l'iPhone - de près, il scintille d'une clarté intense, capturant la lumière du soleil émergent et grossissant la géométrie complexe et organique des nervures de la feuille en dessous. C'est la nature encapsulée : un monde de beauté et d'émerveillement rendu minuscule.

« La floraison finale » de Hojisan

Chongqing

Habiter en Chine et avoir un iPhone 13 Pro Max, c'est un peu le combo gagnant pour les amateurs de photographie. Ce pays regorge de fleurs magnifiques qui révèlent des couleurs parfaites et parfois originales.

Chongqing explique qu'il a réalisé cette macrophotographie avec son fils :

La photo a été prise lorsque mon fils de 3 ans a découvert la fleur de la tulipe à la maison. J'ai ensuite apprécié la fleur avec mon fils et j'ai sorti mon iPhone, en essayant de capturer le moment où le soleil a embrassé la fleur, ce qui a créé une ombre parfaite au niveau des pétales. Lorsque je me suis rapproché de mon iPhone de la fleur, il a automatiquement activé le mode macro, et les détails des pétales ont été mis au maximum. Quelques instants plus tard, le vent est venu et a soufflé les pétales. Même si la fleur était courte, j'ai quand même capturé le moment le plus élevé de la vie d'une tulipe, qui est un cadeau de la nature.

Comment prendre une photo avec la fonctionnalité macro des iPhone 13 Pro et Pro Max ?

Il n'y a rien de compliquer à prendre une photo macro. Apple explique en détail comment faire :

Assurez-vous de vous rapprocher de votre sujet - vous pouvez vous approcher de 2 centimètres (environ un pouce).

Placez le point de mise au point principal près du centre de l'image, car c'est là que se trouve la mise au point la plus nette lors de la prise de vue en macro sur iPhone.

Si vous le souhaitez, appuyez sur une zone du viseur pour définir un point de mise au point spécifique.

Prenez des photos à 0,5x pour capturer un champ de vision ultra large, ou essayez de prendre des photos à 1x pour un cadrage plus serré - l'iPhone changera automatiquement d'appareil photo à mesure que vous vous approchez tout en maintenant le cadrage 1x.

Communiqué de presse d'Apple