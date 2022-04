Atari lance l'excellent jeu de billes Kombinera sur iOS et Android

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Si je vous dis Marble Madness, vous me dites jeu d'anthologie sorti en 1984 sur borne d'arcade grâce au célèbre éditeur Atari. Le jeu développé à l'époque par Mark Cerny vient de trouver une suite spirituel en la présence de Kombinera, un nouveau jeu de billes que l'on doit amener à la ligne d'arrivée à travers des décors accidentés et jonchés d'obstacles. La bonne surprise du jour !

Kombinera reprend un concept connu mais se l'approprie

Kombinera est donc un puzzle game où vous contrôle une bille à travers de nombreux niveaux. À la différence d'un Marble Madness, le studio Graphite Lab propose un gameplay 2D, des environnements colorés stylisés sur fond noir et surtout la combinaison de billes. D'où son nom.



Votre objectif est de faire en sorte que toutes vos billes se touchent. Mais le gros problème, c'est que chacune bouge en même temps, ce qui augmente sensiblement la difficulté. Outre une dextérité évidente, le nouveau jeu demande aussi un grand sens de l'observation avant d'agir. Il faut calculer, à la manière d'un joueur d'échecs, tout ce qui peut se passer avant de poser le doigt sur l'écran, ou de saisir une manette (le jeu est compatible avec les accessoires MFi et les contrôleurs des consoles comme la PS4 / PS5).



Au départ, les niveaux sont assez simples avec simplement deux billes, mais petit à petit, cela se corse avec un level-design plus complexe et surtout une prolifération des billes qui se multiplient. Éviter des pics, des trous et autres obstacles ne sera pas aisé. Mais ce n'est pas tout, car chaque couleur de bille n'est pas là par hasard, elle confère à son hôte un pouvoir particulier. Les vertes sont bullet proof, les rouges ne craignent pas les pointes, les jaunes peuvent casser des briques, etc. Et comme vous vous en doutez, la fusion de deux billes permet de combiner les pouvoirs, de quoi en faire une arme ultime, si tant est que ce processus ait été réalisé au bon moment. Trop tôt ou trop tard, et c'est perdu.



Regardez le trailer vidéo :

Pour les plus coriaces, les plus acharnés, Kombinera est plutôt rejouable avec des temps à battre et des couronnes quasiment impossible à collecter.

Notre avis sur Kombinera

Voilà ce qu'on peut dire de Kombinera qu'on avait testé et adoré sur Nintendo Switch et qui débarque sur mobile avec 8 chapitres, 300 niveaux, et surtout des heures de plaisir (ou de rage). Étrangement, la difficulté n'augmente pas de manière linéaire, vous pourrez buter sur un tableau pendant un long moment avant d'enchaîner une dizaine d'autres sans mal par la suite. Un puzzle aussi original qu'addictif qui prouve encore une fois que les graphismes ne font pas tout.



Les + de Kombinera :

Concept original

Défi permanent

Gameplay parfait

Ambiance générale parfaite

300 niveaux

À vous de jouer en téléchargeant Kombinera pour 5,99€ sur App Store et sur Android pour 6,99€.

Télécharger Kombinera à 5,99 €