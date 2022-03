Kombinera : la résurrection d'Atari au travers d'un nouveau jeu de plateforme

La société Atari est certainement l'une des plus connues dans le milieu du jeu vidéo, notamment grâce à un passif impressionnant dans le domaine. Ses heures de gloire, l'entreprise française les retrouve dans les années 70-80, notamment au travers de la création et à la commercialisation d'ordinateurs, mais également de jeux mythiques, qui ont marqué petits et grands.

Hélas, la firme a perdu de son prestige depuis, notamment à cause de reventes et partenariats qui ont, pour la plupart, échoué. Mais, Atari ne semble pas avoir dit son dernier mot, notamment en s'installant depuis quelque temps sur le marché du jeu mobile et en redonnant une seconde jeunesse à leurs plus grands hits.



Aujourd'hui, la société annonce l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu de plateforme et de puzzle du nom de Kombinera. La belle nouvelle, c'est qu'il devrait être disponible sur toutes les plateformes, y compris sur iOS et Android. Voici le premier trailer :

Atari de retour avec son nouveau jeu Kombinera

Contrôlez plusieurs balles de couleur, chacune dotée de capacités spéciales, afin de vous frayer un chemin à travers des puzzles de plus en plus périlleux : évitez les pointes acérées, franchissez les barrières et survivez à d'autres dangers. Mais il y a un hic ! Les balles se déplacent toutes à l'unisson, et vous devez les combiner en cours de route pour terminer chaque niveau.



KOMBINERA donne un nouveau souffle au genre puzzle-platformer, avec des défis qui poussent à la réflexion et une conception de jeu colorée et ludique. Chaque niveau a un temps standard à battre, vous pouvez donc revenir en arrière dans chacun des 300 niveaux pour améliorer votre temps. Simple à jouer et difficile à maîtriser.

Si je vous dis Pong, Breakout ou encore Asteroids, le premier nom qui vous viendra certainement en tête est celui d'Atari. Pionnier dans le monde du jeu vidéo et des ordinateurs les accompagnant, ces derniers se sont éteints depuis les années 2000, surfant sur des remasterisations de leurs vestiges passés.



Mais, la belle nouvelle, c'est que la société revient sur le devant de la scène avec une toute nouvelle création du nom de Kombinera et qui sera disponible sur toutes les différentes plateformes. On parle d'un jeu de puzzle et de plateforme dans lequel le joueur contrôle plusieurs balles de couleur dans le but de les combiner en une seule, tout en évitant les pièges.



Kombinera promet une "histoire émotionnelle profonde, complexe et déchirante" dès le mois prochain ! Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte de voir si on assiste à une réelle renaissance d'Atari.