Goodmed : tout savoir sur un médicament en deux clics

⏰ Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir



En faisant un tri des applications sur mon iPhone, je me suis rendu compte qu'il y en avait quelques-unes dont il serait bon de vous parler. Après carVetical, Secureclés et Ector Parking, place à Goodmed, une application qui offre une sorte de Yuka du médicament dans un but didactique afin de savoir ce que vous avez dans votre armoire à pharmacie.

Synapse devient Goodmed

"Goodmed, l'application qui prend soin de vous". Tel est le slogan de cette application qui a pour but de vous renseigner du mieux que possible sur tous les médicaments existants. Avant de commencer, précisons que la plateforme s'appelait auparavant Synapse mais qu'elle vient de procéder à une refonte complète de son design, son logo et son nom.

Comment ça marche Goodmed ?

Goodmed est donc une app iOS qui permet de tout connaître sur un médicament. Plutôt que d'essayer de lire la notice papier de manière décourageante, il suffit de se rendre sur la page d'accueil digitale de l'application. À partir de là, deux méthodes s'offrent à vous, la première, utiliser le QR code présent sur la boîte du médicament et la deuxième, taper le nom de celui-ci.



Une fois le médicament trouvé et sélectionné, toutes les infos le concernant seront disponibles et classées en plusieurs catégories. La notice complète est également présente si c'est votre souhait. Connaître son utilité, ses effets indésirables ou encore son prix n'a jamais été aussi simple. En parlant de prix, Goodmed vous donne le tarif conseillé (prix moyen) du médicament mais aussi son taux de remboursement, plutôt pratique.

Liste des infos disponibles sur chaque médicament :

À quoi sert-il ?

Contre-indications

Précautions

Comment le prendre ?

Combien en prendre ?

Effets indésirables

Molécules et excipients

Prix et remboursement

Sur ordonnance ?

Conduite

Grossesse

Allaitement

L'autre fonction qui vous est proposée, c'est le profil santé. Comme son nom l'indique, cela permet de créer votre profil personnalisé et d'ajouter tous vos médicaments, ceux que vous prenez fréquemment ainsi que les maladies cœur/foie/reins si c'est malheureusement votre cas. L'application se chargera de vous prévenir si un médicament est interdit pour vous ou si au contraire il ne représente pas un danger.



Attention, Goodmed dispose d'un mode payant nommé Goodmed Premium. En l'échange de 5.99 € par mois, vous pourrez modifier votre profil santé à l'infini. Pour être tout à fait transparent, la version gratuite est largement suffisante si vous regardez la notice d'un médicament seulement lorsque vous êtes malade. Si votre profil santé est un peu plus complexe, la partie premium pourrait devenir le meilleur choix, à vous de voir.



Version Gratuite

La version gratuite de Goodmed vous permet de facilement comprendre les médicaments :

Edition du profil santé (3 fois)

Scan de médicament

Accès aux notices

Contenus santé et bien être

Goodmed Premium

Goodmed Premium vous permet d’aller plus loin :

Scan de médicament

Accès aux notices

Contenus santé et bien être

Modification illimité du profil santé



Enfin, deux nouvelles pages font leur apparition, à savoir Fonctionnalités et Découvrir. En ce qui concerne la première, elle est pour le moment inactive mais devrait bientôt s'enrichir d'options supplémentaires comme "Gérer mon traitement" ou "Goodmed Family". Pour la deuxième, nous retrouverons prochainement un espace regroupant les articles et vidéos de Goodmed publiés un peu partout sur internet.

Télécharger l'app gratuite Goodmed