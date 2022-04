Dell ajoute une Touch Bar au trackpad du PC Latitude 9330 compatible 5G

Alban Martin

Si, l'année dernière, Apple a supprimé la Touch Bar de ses MacBook Pro, Dell vient de lancer un nouvel ordinateur portable avec une barre tactile intégré au trackpad. Le Latitude 9330 espère améliorer l'ergonomie de la machine et donc la productivité de ses clients. Le constructeur en a profité pour intégrer un modem 5G pour faciliter le travail en déplacement.

Un échec pour Apple

En 2016, Apple a remplacé la première ligne du clavier - les touches de fonction - par la Touch Bar sur ses MacBook Pro. La bande tactile haute résolution permettait d'accéder aux touches de fonction, mais qui avait surtout la capacité de s'adapter au contexte en proposant des boutons dynamiques en fonction des applications en cours. Par exemple, la Touch Bar peut afficher les onglets et les favoris dans Safari, permettre un accès facile aux emoji dans Messages, offrir un moyen simple de modifier des images ou de parcourir des vidéos dans Photos, d'accéder aux outils de debug dans Xcode et bien plus encore.



Alors que l'idée était bonne, la prise en main était plus difficile puisqu'il fallait toujours regarder le clavier. Apple avait corrigé une partie du problème en sortant la touche ESC de la barre tactile en 2019, mais cela n'a pas suffit à convaincre la majorité des clients.

Dell relance la Touch Bar

Dell pense, comme nous, que l'idée était bonne. Mais au lieu de remplacer les touches de fonction, le nouvel ordinateur Latitude 9330 intègre une barre tactile en haut du trackpad. Malheureusement, cet ajout est pour le moment réservé aux appels sur Zoom. Oui, une seule application en profitera au départ.

Le nouveau Latitude 9330 est le premier ordinateur portable au monde doté d'un pavé tactile de collaboration, qui permet d'accéder rapidement à la mise en sourdine du microphone, à l'activation et à la désactivation de la vidéo, au partage d'écran et au chat dans les réunions Zoom. Grâce au pavé tactile de collaboration, vous disposez de toutes ces commandes du bout des doigts. Une fois la réunion terminée, les icônes disparaissent (elles ne sont plus activées) et le pavé tactile complet est rétabli.

Le nouvel ordinateur portable haut de gamme de Dell mise d'ailleurs beaucoup sur le télétravail et se démarque par des fonctions de confidentialité comme celle qui dissimule les informations sur votre écran lorsqu'un spectateur est détecté et atténuent l'écran lorsque vous détournez le regard - ce qui permet également d'économiser la batterie.

Entrez dans SafeShutter. Il s'agit de la première webcam de sécurité automatique du marché qui sait quand s'ouvrir ou se fermer automatiquement en se synchronisant avec vos applications de vidéoconférence (si vous lui en donnez l'autorisation), afin que vous puissiez travailler en toute sécurité et en toute confiance de n'importe où.

Enfin, le Latitude 9330 offre est équipé des derniers processeurs Intel Core de 12e génération et les dernières options de connectivité, notamment le Wi-Fi 6E et la 4G LTE ou 5G selon l'option choisie. Un argument de choix pour ceux qui attendent toujours un MacBook Cellular...



Une nouveauté intéressant de la part de Dell. Qu'en pensez-vous ?