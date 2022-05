Fitness+ : iJustine a été rendre visite aux coachs dans le studio d'enregistrement

C'était l'un des objectifs de longue date pour Apple : lancer un service de fitness à domicile avec des coachs spécialisés accompagnés de playlists Apple Music. Depuis décembre 2020, les clients Apple peuvent profiter de séances de sports depuis leur domicile avec des experts qui leur expliquent les bons mouvements à réaliser. Pour la première fois, un YouTuber a pu accéder aux locaux situés en Californie !

iJustine nous présente les coulisses des séances Fitness+ enregistrées

Sam Sanchez, Tyrell Desean, Betina Gozo, Jessica Skye, Jami-Ray Hartshorne, Kyle Adrill... Ces noms vous disent probablement quelque chose si vous êtes abonné Fitness+. Pour son service de fitness en ligne, Apple a recruté 27 entraîneurs expérimentés qui se relaient toutes les semaines pour enregistrer des cours de 10, 20 minutes ou plus pour les nombreux abonnés Apple Fitness+ à travers le monde.



Situé à Los Angeles, Apple enregistre ces cours dans un grand studio ressemblant à une salle de sport, on peut apercevoir en arrière-plan les anneaux d'activités de l'Apple Watch ainsi que souvent des équipements sportifs.

Le studio est composé de 13 caméras robotisées et d'une régie digne d'une émission de télévision avec plusieurs employés aux commandes, les enregistrements sont pris très au sérieux pour apporter une expérience haut de gamme aux abonnés Fitness+.

Pour la première fois depuis la création du service, Apple a ouvert les portes à une influenceuse populaire sur YouTube, iJustine est connu pour les tests de produits Apple en avant-première, mais aussi les vlogs à l'extérieur qui font découvrir les nouveaux Apple Store, tester le vol de drones...

iJustine a eu le privilège de rencontrer certains coachs qui étaient présents pour l'enregistrement d'une séance à venir, elle a également pu s'entretenir de longues minutes avec Jay Blahnik, le vice-président de Fitness+, il a déclaré dans sa vidéo :

Nous avons passé un très bon moment à innover et nous allons continuer à pousser dans ce sens. Nous sommes vraiment attachés à cette notion d'essayer d'accueillir le plus grand nombre de personnes possible, quel que soit l'endroit où elles en sont dans leur parcours de remise en forme, afin qu'elles continuent à venir.

En plus d'iJustine, le magazine British GQ a aussi pu profiter d'une visite VIP avec cette fois-ci l'accompagnement de Jeff Williams, le directeur de l'exploitation chez Apple, l'article explique que malgré la fin du télétravail, Fitness+ a toujours une importance dans le quotidien de ses abonnés, d'ailleurs le service avait été imaginé bien avant que la pandémie Covid-19 vienne bouleverser le monde :