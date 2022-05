Maisie Williams (Game of Thrones) rejoint la série Apple "The New Look"

Le nom de Maisie Williams vous dit probablement quelque chose, cette actrice s'est fait connaître dans le rôle d'Arya Stark dans la série HBO "Game of Thrones". Bonne nouvelle pour les fans de Williams, elle rejoint officiellement le casting de la série "The New Look" qui sera prochainement disponible en exclusivité sur Apple TV+.

Bientôt sur Apple TV+

Les abonnés à l'offre de streaming d'Apple vont bientôt retrouver une nouvelle série à gros budget. Baptisé The New Look, ce futur programme d'Apple TV+ se passe pendant l'occupation nazie de Paris entre 1939 et 1945.

La série abordera le thème de la mode puisqu'on assistera au règne de Coco Chanel qui était à l'époque (et qui est toujours) l'une des créatrices de mode les plus populaires au monde.

Cependant, une certaine concurrence arrive, celle de Christian Dior qui exprimera son talent devant des Parisiens éblouis par sa marque révolutionnaire et emblématique.



Apple a mentionné pour la première fois un court synopsis sur le programme en février dernier, la firme met l'accent sur le fait que la série se base sur des faits réels et se trouve être un contenu "100% made in France" :

Inspiré par des événements réels et tourné exclusivement à Paris, "The New Look" est un thriller d'action réelle de l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui se concentre sur le moment charnière du XXe siècle où Paris a ramené le monde à la vie grâce à son icône de la mode, Christian Dior (joué par Mendelsohn), dont les créations ont dominé la mode mondiale La saga entrelacée comprendra les histoires surprenantes des contemporains et des rivaux de Dior : la grande dame Coco Chanel (jouée par Binoche), Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent et plus encore.

Maisie Williams rejoint donc dès maintenant le casting de cette future série qui s'annonce passionnante, l'actrice sera accompagnée de Ben Mendelsohn (Captain Marvel) qui aura l’immense responsabilité de jouer le rôle de Christian Dior et Juliette Binoche (Ghost In The Shell) qui incarnera Gabrielle Chasnel autrement dit Coco Chanel.





Pour Apple, accueillir Maisie Williams dans l'une de ses créations originales est une gigantesque chance, car l'actrice qui est aujourd'hui mondialement connue a déjà remporté de multiples nominations aux Emmy Awards pour son rôle d'Arya Stark dans Game of Thrones.

À noter également que Williams est en simultanée sur un autre projet, celui d'un biopic musical appelé "Pistol" et qui sera lancé en exclusivité sur FX Networks (et donc probablement sur Disney+ pour la France).



Apple TV+ est accessible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.

