Sorties jeux : This Is the President, POTION PARTY, Dislyte

⏰ Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir



Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement This Is the President, POTION PARTY, Dislyte.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Super Citycon (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.3, 362 Mo, iOS 14.0, Ben Willes Games SL) Des cartes immenses et illimitées, des temps de construction courts et une économie de style simulation !



Par les joueurs, pour les joueurs : Un jeu de construction de ville que tu vas adorer !



Construis ta propre ville sur des cartes magnifiques et immenses. Débloque plus de 150 bâtiments de plusieurs catégories, dont certains avec de multiples variantes.

Commence par une ferme, construis tes quartiers résidentiels, tes zones commerciales et industrielles, occupe-toi de l'eau, de la nourriture, de l'énergie et de la gestion des déchets.

Prends soin de la sécurité de tes résidents avec des postes de police et des casernes de pompiers, assure-toi qu'ils restent en bonne santé avec des centres médicaux et des hôpitaux. Télécharger le jeu gratuit Super Citycon





Kings Path Solitaire (Jeu, Cartes / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 100 Mo, iOS 14.0, Beep Yeah!) Trouvez votre chemin !



Dans King's Path Solitaire, toutes les cartes sont sur la table. Votre tâche consiste à trouver des chemins descendants en commençant par chaque roi. Résolvez le puzzle en trouvant des chemins qui couvrent toutes les cartes. Cette nouvelle version du solitaire permet des sessions de jeu rapides, mais avec beaucoup de stratégie.



Caractéristiques : Mécanisme unique de recherche de chemin.

Chaque jeu peut être battu.

Modes Puzzle quotidien et Deck quotidien

Mode aventure avec près de 200 énigmes Télécharger le jeu gratuit Kings Path Solitaire





Gothic Survival (Jeu, Action, iPhone, v1.2.1, 51 Mo, iOS 12.0, Michael Soliterman) Gothic Survival est un jeu où vous accumulez des capacités puissantes pour abattre en masse des monstres d'un autre monde - mais attention au boss à la fin de chaque chapitre ! Pixel art, sorts magiques et gameplay intense, le tout enveloppé dans une ambiance gothique.



Les monstres sont prêts. Et vous ? Télécharger le jeu gratuit Gothic Survival





Emoji Arena (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.8, 74 Mo, iOS 9.0, Popa Radu) Ce jeu d'emoji met au défi l'emoji qui est en vous. Devenez votre emoji préféré et rejoignez la bataille pour la première place contre d'autres emojis.

Emoji Arena est un jeu de tir passionnant avec des mécanismes simples, des tas d'emojis et de pistolets sympas, et une jouabilité addictive qui vous donnera envie d'en redemander.

Contrairement aux autres jeux de tir, dans Emoji Arena vous devez constamment vous déplacer pour tirer, donc l'action ne s'arrête jamais.

Utilisez des bonus pour gagner des batailles et débloquer des armes plus puissantes !

Explorez différentes arènes, affrontez d'autres emojis, esquivez les balles et remportez le titre suprême d'emoji ! Télécharger le jeu gratuit Emoji Arena





Echoes of Magic (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.9.8, 1,4 Go, iOS 10.0, Shanghai Onefun Co., Ltd) Echoes of Magic est un MMORPG fantastique où vous pouvez personnaliser votre héros comme vous le souhaitez !

Rejoignez-nous dès maintenant pour partir à l'aventure et construire le héros le plus fort pour protéger votre patrie !



Dans EOM, il n'y a pas de limite de classe. Votre classe dépend de vos armes et de vos compétences.

Mage, Archer, Guerrier... Feu, Givre, Maléfique... Plus de 20 classes vous attendent !

Vous pouvez devenir un guerrier à part entière ou être un hybride d'Assassin et de Mage - c'est vous qui décidez ! Télécharger le jeu gratuit Echoes of Magic





Donut 80 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 2 Mo, iOS 12.0) Et si les Donut Games étaient faits dans les années 80 ?



Donut 80 est une collection de jeux et de démakes de Donut Games classiques avec des graphismes en basse résolution, des palettes de 16 couleurs et de la musique chip.

Que vous soyez un vieux fan ou que vous n'ayez jamais joué à un jeu de donuts, cette collection vous divertira avec de nombreux NOUVEAUX NIVEAUX et THÈMES à explorer. Télécharger le jeu gratuit Donut 80





Dislyte (Jeu, , iPhone / iPad, v3.0.0.04, 753 Mo, iOS 11.0, Lilith Games International) « Personne ne sait d’où viennent les Érébiums, ces édifices semblables à des portails. Ils sont apparus de nulle part et ont changé le cours du monde du tout au tout. »



Lorsque la boîte de Pandore s’est ouverte, l’espoir s’est transformé en désespoir. Afin de combattre les monstres démoniaques qui sèment la destruction, des personnes à l’origine ordinaires se sont éveillées, devenant ainsi des héros aux pouvoirs divins grâce à des ondes sonores divines. Aurez-vous le courage de faire face aux ténèbres de ce monde en recrutant ces héros afin de sauver le monde ? Télécharger le jeu gratuit Dislyte





Bal Hanuman (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.6, 135 Mo, iOS 11.0, Asha Rajput) Bal Hanuman - un jeu où les utilisateurs peuvent partir à l'aventure pour montrer leurs compétences à tous les niveaux.



Bal Hanuman est un jeu de plateforme et d'aventure conçu et développé par nous pour montrer notre dévotion au Seigneur Shri Ram et au Seigneur Hanuman. Voici un concentré de plaisir et d'aventure à la manière de Bal Hanuman.



Le jeu comporte quatre mondes différents qui vous surprendront avec la plus grande aventure. Chacun des 4 mondes comporte 9 niveaux avec des arrière-plans et des éléments scéniques différents pour offrir une expérience de jeu apaisante.



Collectez des pièces, des bananes et des laddus pour débloquer les différents niveaux du jeu. De plus, vous pouvez utiliser le Gadda (l'arme spécialisée du Seigneur Hanuman) pour tuer vos ennemis. Voilà comment vous pouvez vous amuser en jouant à ce jeu. Nous sommes sûrs que vous allez absolument l'apprécier. Télécharger le jeu gratuit Bal Hanuman





Ancient Board Game Collection (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.2, 283 Mo, iOS 15.0, Klemens Strasser) Avez-vous déjà entendu parler du Hnefatafl, un jeu pratiqué à l'époque des Vikings ? Ou du Latrunculi, populaire il y a plus de 2000 ans dans la Rome antique ? Découvrez ces jeux et bien d'autres dans la "Collection de jeux de société anciens".



Caractéristiques :

- 9 jeux différents : Konane, Hnefatafl, Jeu du moulin, Dablot Prejjesne, Gomoku, Halatafl, Latrunculi, Five Field Kono et Bagh-Chal.

- Jouez en ligne contre vos amis ou affrontez des inconnus via le Game Center.

- Multijoueur local sur un seul appareil Télécharger le jeu gratuit Ancient Board Game Collection





Nouveaux jeux payants iOS :

This Is the President (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 1,4 Go, iOS 13.0, HandyGames) Ceci est le Président est un jeu de gestion basé sur une histoire. En 2020, vous êtes élu président des États-Unis d'Amérique. Pour échapper à la justice pour vos crimes passés en tant qu'homme d'affaires multimillionnaire louche, vous devez ratifier l'amendement 28 qui accorderait l'immunité à vie à tout président.



Gérez votre personnel officiel et non officiel comme un vrai mafieux pour faire face à tous les anciens problèmes que vous avez rencontrés dans le passé, ainsi qu'aux nouveaux problèmes brillants qui accompagnent le bureau. Vous vous battrez avec vos concurrents, l'establishment, les médias et même les dirigeants étrangers. Télécharger This Is the President à 9,99 €





ShellShock Live (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v0.9.9, 405 Mo, iOS 11.0, KChamp Games) Démolissez vos amis avec des centaines d'armes améliorables tirées depuis votre char personnalisable dans ce jeu de tanks multijoueur en ligne plein d'action. Gagnez de l'XP pour monter en niveau et débloquer de nouveaux chars, armes et équipements. Combattez contre ou aux côtés de vos amis pour des matchs stratégiques en équipe ou des matchs libres... Télécharger ShellShock Live à 4,99 €





POTION PARTY (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 77 Mo, iOS 11.0, Alchemical) Le populaire jeu de simulation de gestion connu sur PC ou consoles arrive sur votre téléphone portable. Concocter des potions magiques et gagner la confiance de vos clients. Mais gardez la notion du temps.



Potion Party est un jeu de gestion du temps en arcade au look rétro 8-bit. Plongez dans un monde fantastique et essayez de préparer des potions magiques difficiles.

Utilisez différents équipements et ingrédients. Cultivez des fruits et transformez-les avec un mortier et un pilon pour obtenir des potions colorées. Télécharger POTION PARTY à 4,99 €