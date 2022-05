Castlevania: Grimoire of Souls se met à jour et clos l'histoire principale

Cette énorme mise à jour rend Castlevania : Grimoire of Souls plus indispensable que jamais. En effet, le jeu de Konami vient de recevoir une nouvelle mise à jour importante sur l'App Store. Si le mode Game+ a été ajouté pour ceux qui souhaitent recommencer leur jeu tout en conservant certains aspects de leur progression antérieure, Grimoire of Souls ajoute une nouvelle histoire, de nouveaux Grimoires dont le dernier qui permet enfin de découvrir la fin de l'histoire, et bien plus encore.

La mise à jour de Castlevania: Grimoire of Souls conclut l'histoire

Disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store pour tous les abonnés à Apple Arcade, la version 1.4.0 de Castlevania : Grimoire of Souls est donc une mise à jour importante, et pas seulement parce qu'elle ajoute une nouvelle histoire au jeu. Konami affirme que ces nouveaux Grimoires complètent désormais l'histoire principale.



Castlevania : Grimoire of Souls permet aux joueurs d'affronter la horde de démons de Dracula en incarnant leurs personnages préférés de la très populaire série Castlevania. Chaque personnage possède un style unique qui peut être exploité pour se frayer un chemin dans un jeu d'action à défilement horizontal.

🗡 Castlevania: Grimoire of Souls Update



Dracula's army is no match for these valiant @Konami heroes. Reign in the grimoire's chaos and uncover the truth with new armor, skins, and characters.



Cette fois, une nouvelle fonction Game+ (Nouvelle partie + en français) fait son apparition pour permettre aux joueurs de recommencer le jeu tout en conservant certains aspects de leur parcours précédent. Une manière de se faciliter la vie qui plaira à ceux qui veulent relancer une partie.



De plus, les limites des paramètres suivants ont été augmentées avec la mise à jour :

Rang : 55 → 99

Niveau de personnage : 55 → 99

Niveau d'équipement : 55 → 99

Quantité d'enchantements : 15 → 30

Passage de limite : 4 → 10

Voici un résumé des changements principaux de cette mise à jour 1.4 :

Plusieurs nouveaux Grimoires ont été ajoutés, dont le Grimoire final qui conclut l'histoire.

Deux nouveaux membres ont été ajoutés à l'équipe d'Alter Arts !

Un nouveau magasin "Soul Fragments" a été ajouté.

Un nouveau niveau de difficulté a été ajouté avec un temps imparti pour battre les boss.

Divers parchemins ont été ajoutés à la gamme "Boutique/Parchemins".

Un mode "Nouvelle partie +" a été ajouté qui vous permet de jouer l'histoire depuis le début mais en transférant certains éléments des données sauvegardées après avoir effacé le jeu.

De nombreux bugs ont été corrigés comme le non-déblocage des avantages sur certains armes, les attaques annulées qui continuaient, etc.

La nouvelle mise à jour sera prête et attendra dans l'App Store pour tous ceux qui ont déjà installé le jeu. Tous les autres peuvent l'obtenir gratuitement dès maintenant. Il vous faudra toutefois être abonné à Apple Arcade à 4,99€ ou via le bundle Apple One. Castlevania: Grimoire of Souls est jouable sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV avec une manette et en français. Un des meilleurs titres du catalogue grâce à des graphismes et un gameplay de grande qualité.



