Les dernières transactions Apple Pay n'apparaissent pas chez certains sous iOS 15.5

⏰ Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Apple a publié lundi soir la version iOS 15.5 avec quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cependant, il semble que la mise à jour ait causé quelques problèmes aux utilisateurs en ce qui concerne l'app Wallet (récemment renommée Cartes en France). Plus précisément, il y a des plaintes concernant l'application qui n'affiche pas les dernières transactions d'Apple Card et d'Apple Pay.

Un problème sur les serveurs d'Apple ?

Selon de multiples rapports sur Reddit, les utilisateurs ne peuvent pas accéder à leurs dernières transactions par carte dans l'application Wallet depuis la mise à jour iOS 15.5. Mais cela ne semble pas limité à iOS 15.5 car d'autres clients Apple font état d'un problème similaire avec iOS 15.4.1.

En temps normal, à chaque fois que vous effectuez un achat avec l'Apple Card ou toute autre carte enregistrée dans Apple Pay, la transaction est affichée dans l'app Wallet afin que vous puissiez y accéder à tout moment. L'application y affiche des détails tels que le montant de l'achat, ou encore le lieu où l'achat a été effectué.



Cependant, pour une raison inconnue, un certain nombre d'utilisateurs ne peuvent plus accéder à l'historique de leurs transactions pour les cartes Apple Card ou Apple Pay. Du côté de la rédaction, aucun d'entre nous n'a constaté ce souci à date, mais les remontées sur les différents forums montrent qu'il s'agit d'un bug d'ampleur qui devrait être corrigé du côté des serveurs financiers d'Apple.



À ce stade, Apple n'a pas communiqué autour de problèmes liés à l'Apple Card ou à Apple Pay. Étant donné le nombre d'utilisateurs qui se plaignent de l'absence des dernières transactions dans l'application Wallet, cela ne devrait plus tarder.



Parmi vous, qui a des soucis pour voir ses dernières transactions Apple Pay ?