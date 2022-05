Apple TV+ annonce la série "Las Azules" en espagnol avec Barbara Mori

Apple TV+ a annoncé aujourd'hui la commande d'une série de 10 épisodes d'une heure appelée "Las Azules", un nouveau drame policier en espagnol basé sur les histoires vraies et passionnantes de la première force de police féminine du Mexique. Un programme mené par le showrunner et réalisateur Fernando Rovzar ("Monarca," "Sr. Ávila"), lauréat d'un Emmy Award international, et Pablo Aramendi ("José José," "Tijuana," "Los Elegidos").

Une série en espagnol tourné à Mexico

Actuellement en pré-production à Mexico, la série sera composée d'un casting et d'une équipe entièrement hispaniques, avec en tête l'actrice Bárbara Mori, nominée aux Ariel Awards ("La Negociadora," "El Complot Mongol," "La Mujer De Mi Hermano") dans le rôle de María, une épouse dévouée qui découvre sa véritable vocation lorsqu'elle rejoint la première force de police féminine du Mexique, et que tout son système de croyances s'effondre.

Situé en 1970 et inspiré de faits réels, "Las Azules" raconte l'histoire de quatre femmes qui défient les normes ultraconservatrices de l'époque et rejoignent la première force de police féminine du Mexique, pour découvrir que leur escouade n'est qu'un coup de publicité destiné à détourner l'attention des médias d'un tueur en série brutal. Alors que le nombre de cadavres augmente, María, dont la détermination à attraper le tueur devient une obsession, Gabina, une aspirante officier, Ángeles, une brillante analyste d'empreintes digitales, et Valentina, une jeune rebelle, mettent en place une enquête secrète pour réaliser ce qu'aucun autre officier masculin n'a pu faire et traduire le tueur en série en justice.

© Apple - Barbara Mori

"Las Azules" est créé par Rovzar et Aramendi, le showrunner et réalisateur lauréat d'un Emmy Award international. Riss, Sanchez Su, nominé aux Emmy Awards, et Billy Rovzar, lauréat d'un Emmy Award international, sont les producteurs exécutifs. La série est produite par Lemon Studios.



Wendy Riss ("Yellowstone", "Genius", "The Killing"), Erica Sanchez Su ("Monarca", "La Venganza de Las Juanas", "Paramédicos") et Billy Rovzar, lauréat d'un Emmy Award international ("Monarca", "Control Z", "Sr. Ávila") sont les producteurs exécutifs.



"Las Azules" rejoint un catalogue toujours plus fourni de programmes originaux, dont le thriller en anglais et en espagnol "Now & Then" sorti vendredi dernier; "Echo 3", un nouveau thriller d'action se déroulant entre l'Amérique du Sud et les États-Unis; la série dramatique médicale "Midnight Family", basée sur le documentaire primé "Familia de Medianoche"; ou encore "Acapulco", la série comique en espagnol et en anglais nominée aux Critics Choice Awards, avec Eugenio Derbez, désormais diffusée en continu sur Apple TV+.