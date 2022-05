Samsung : 360 milliards d'investissement dans les puces et la biotechnologie d'ici 2026

Le géant Samsung vient d'annoncer un investissement de 360 milliards de dollars dans les domaines des puces électroniques et de la santé sur les cinq prochaines années. Un montant vertigineux et prometteur.

70 milliards par an sur cinq ans

À force de faire des comparatifs entre l'iPhone et les smartphones de Samsung, on en oublierait presque que le géant coréen est présent dans bien d'autres domaines. Que ce soit dans le mobile, l'électroménager, l'informatique, la télévision ou encore les dalles d'écran, Samsung est de la partie.



Pour continuer à progresser dans les années à venir, l'entreprise vient d'indiquer qu'elle souhaite augmenter ses dépenses de 30% pour créer des emplois et continuer à prospérer. À noter que les deux secteurs visés sont celui des puces électroniques, en grave pénurie depuis de nombreux mois, et celui de la santé.



Pour ce qui est du montant, on se rapprocherait des 450 000 milliards de wons, l'équivalent de 360 milliards de dollars. Une somme colossale qui doit être dépensée sur les cinq prochaines années, soit jusqu'à la fin 2026.

Avec cet investissement, Samsung a également l'intention de créer pas moins de 80 000 emplois dans les deux domaines cités plus haut. Du côté des semi-conducteurs, c'est une très bonne nouvelle.



Alors que des acteurs majeurs comme TSMC peinent à répondre à la demande, l'arrivée massive de Samsung dans ce domaine pourrait sur le long terme permettre de stopper cette pénurie qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Du côté de la santé, les informations sont comme souvent bien plus discrètes mais nul doute qu'un tel montant injecté ne peut être qu'une bonne nouvelle pour le secteur.



