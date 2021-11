Samsung va construire une usine de puces au Texas pour 17 milliards

Alban Martin

Samsung a annoncé mardi son intention de construire une usine de production de semi-conducteurs de pointe à Taylor, au Texas, un projet qui devrait créer plus de 2 000 emplois dans le secteur de la haute technologie de la région.



Avec un coût total prévu de 17 milliards de dollars pour les bâtiments, les améliorations immobilières, les machines et les équipements, l'usine de puces est le plus gros investissement de Samsung aux États-Unis à ce jour, a déclaré la société.

Une seconde usine au Texas pour Samsung

Cette installation renforce la présence du géant sud-coréen au Texas, qui se limite actuellement à une usine de fabrication de puces à Austin. La nouvelle usine de Samsung sera dédiée à la fabrication de silicium qui sera appliqué dans une variété de segments, notamment le mobile, la 5G, l'informatique haute performance et l'intelligence artificielle. Selon les rumeurs, la capacité sera principalement consacrée à la fabrication en sous-traitance.

Kinam Kim, vice-président et PDG de la division Device Solutions de Samsung Electronics, a déclaré :

Avec une plus grande capacité de fabrication, nous serons en mesure de mieux répondre aux besoins de nos clients et de contribuer à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

La société prévoit de commencer les travaux sur le site de 5 millions de mètres carrés au cours du premier semestre de 2022, et espère que l'usine sera opérationnelle au cours du second semestre de 2024. L'usine devrait créer plus de 2 000 emplois directs, et des milliers d'emplois connexes, lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle. Samsung a également l'intention de créer un centre de compétences pour le Taylor Independent School District, qui offrira des possibilités de développement des compétences, de stages et de recrutement aux étudiants locaux.



Taylor aurait offert des incitations fiscales pour séduire Samsung, notamment des réductions de l'impôt foncier équivalant à environ 92,5 % pour les 10 premières années.

En plus de nos partenaires au Texas, nous sommes reconnaissants à l'administration Biden d'avoir créé un environnement qui soutient les entreprises comme Samsung dans leurs efforts pour développer la fabrication de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis. Nous remercions également l'administration et le Congrès pour leur soutien bipartite à la mise en place rapide d'incitations fédérales pour la production nationale de puces et l'innovation.

Le président Biden et le Congrès cherchent à soutenir la fabrication de puces aux États-Unis par le biais de financements et de subventions à l'industrie. En juin, le Sénat a approuvé 52 milliards de dollars de subventions pour de nouvelles installations de fabrication de puces, mais la législation doit encore être approuvée par la Chambre. C'est d'ailleurs un combat lancé par Donald Trump en son temps.



Outre Samsung, TSMC et Intel prévoient également d'importantes expansions de leurs capacités respectives de fabrication de semi-conducteurs dans un contexte de pénurie mondiale de puces. TSMC, par exemple, prévoit de dépenser 100 milliards de dollars en investissements liés à la production au cours des trois prochaines années.