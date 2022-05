Gamevice lance une manette géniale pour iPad !

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Gamevice a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle manette de jeu conçue pour l'iPad, qui vient s'ajouter à la version iPhone déjà disponible. La manette de Gamevice est la première du genre, elle transforme l'iPad en une console de jeu portable grâce à un concept proche des joy-cons de Nintendo.

Gamevice transforme l’iPad en console

Gamevice indique que la nouvelle version iPad de la manette est compatible avec la plupart des tablettes Apple, de la 5e à la 9e génération de l’iPad classique, l'iPad Air 2, l'iPad Air 3, l'iPad Air 4, l'iPad Air 5, l’iPad Mini 6, ou encore l'iPad Pro de 9,7 pouces, l'iPad Pro de 10,5 pouces et l'iPad Pro de 12,9 pouces. Elle est idéale pour les expériences de jeu en streaming comme les services Xbox Game Pass, GeForce NOW, et autre Stadia, mais aussi pour les jeux App Store et Apple Arcade.

Elle fonctionne également avec une version récemment mise à jour de l'application Gamevice Live, qui est censée aider les joueurs à trouver des jeux adaptés à la manette.



Outre la manette pour iPad, Gamevice a présenté aujourd'hui une nouvelle version de la manette pour téléphone, compatible avec tous les iPhones et smartphones Android de la génération actuelle, y compris la gamme complète de l'iPhone 13.



Le Gamevice pour iPad est disponible sur le site de Gamevice au prix de 99,95 $, et le nouveau Gamevice pour mobiles est disponible au prix de 79,95 $. Et bientôt sur la boutique Amazon.

Télécharger l'app gratuite Gamevice Live