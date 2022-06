macOS 13 Ventura demande une permission pour les accessoires USB-C

Avec macOS Ventura, il y a une nouvelle fonctionnalité de sécurité conçue pour les Mac Apple Silicon. Comme décrit par Apple dans les notes de mise à jour de macOS 13, les accessoires USB-C et Thunderbolt connectés à un Mac M1 ou M2 nécessiteront une autorisation explicite de l'utilisateur avant que l'accessoire puisse communiquer avec macOS.

Voici comment fonctionne cette nouvelle permission qui protège un peu plus l'utilisateur sur les Mac M1 et Mac M2 :

Sur les ordinateurs Mac portables avec Apple silicon, les nouveaux accessoires USB et Thunderbolt nécessitent l'autorisation de l'utilisateur avant que l'accessoire puisse communiquer avec macOS pour les connexions câblées directement sur le port USB-C. Cela ne s'applique pas aux adaptateurs d'alimentation, aux écrans autonomes ou aux connexions à un hub approuvé. Les appareils peuvent toujours se charger si vous choisissez l'option Ne pas autoriser.



Vous pouvez modifier la configuration de la sécurité dans Paramètres système > Sécurité et confidentialité > Sécurité. La configuration initiale est Demander pour les nouveaux accessoires. La configuration d'un contrôle de commutateur d'accessibilité définit la politique pour toujours autoriser l'utilisation d'accessoires. Les périphériques approuvés peuvent se connecter à un Mac verrouillé pendant trois jours au maximum.



Les accessoires attachés pendant la mise à jour du logiciel à partir de versions antérieures de macOS sont autorisés automatiquement. Les nouveaux accessoires fixés avant le redémarrage du Mac peuvent être énumérés et fonctionner, mais ne seront pas mémorisés tant qu'ils ne seront pas connectés à un Mac déverrouillé et explicitement approuvés.