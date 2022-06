The House of Da Vinci 3 sortira fin juillet sur iOS

Blue Brain Games a publié le tout premier The House of Da Vinci à peu près à cette époque en 2017, et a réussi à captiver les joueurs avec un mélange entre jeu d'aventure et jeu de puzzle, une sorte d'escape room basée sur les inventions réelles (ou pas) de Léonard de Vinci. Beaucoup de gens l'ont comparé dans le style et la substance à l'excellente série The Room, ce qui est largement justifié. Après la suite sortie en 2019, The House of Da Vinci 2, voilà que la trilogie touche à sa fin avec The House of Da Vinci 3.

The House of Da Vinci 3 est presque prêt

Si vous êtes un fan des jeux précédents, vous savez probablement à quoi vous attendre, mais Blue Brain confirme qu'il y aura du neuf. On parle de nouvelles énigmes, d'une histoire palpitante et d'une qualité encore revue à la hausse.



Le jeu arrivera à la fois sur les plateformes mobiles et PC, et peut-être même sur les consoles, avec un calendrier de sortie échelonné. Pour l'instant, il est prévu de sortir sur App Store le 28 juillet et sur Android en août ou septembre. Pour PC, il faut se contenter d'un "automne 2022", et toutes les autres plateformes sont encore à déterminer. En attendant, le studio Blue Brain nous propose quelques captures :



Si vous n’avez jamais entendu parler de The House Of Da Vinci, il s'agit d'un jeu en point & click où vous jouez Giacomo, l'apprenti du génie de la Renaissance, Leonardo da Vinci. Une histoire plutôt prenante permet de mettre en scène différents puzzles toujours plus intelligents, voire vicieux. Le tout est superbement réalisé, avec des astuces pour ceux qui sont bloqués, mais en abuser gâche quelque peu le plaisir de la découverte.

