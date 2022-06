Disney+ va diffuser en direct un spectacle depuis son parc Walt Disney World Resort

⏰ Il y a 19 min (Màj il y a 8 min)

Julien Russo

Réagir



Face à une concurrence toujours plus agressive sur le marché du streaming, Disney+ essaie de se démarquer avec des programmes originaux inédits qui sortent de l'ordinaire. Le célèbre service vient d'annoncer la diffusion en direct d'un spectacle nommé "Harmonius Live !" qui aura lieu dans l'un de ses parcs d'attractions !

Disney+ s'investit dans les diffusions en direct

Même si Disney+ compte bien rester avant tout une plateforme de streaming où vous pouvez regarder des films, séries et documentaires quand vous le souhaitez, le service de Disney apprécie aussi proposer à ses abonnés des contenus en direct !

Comme le révèle un rapport de Variety, Disney+ va offrir une nouvelle expérience d'événement en direct pour ses fidèles aux États-Unis et au Canada.



Baptisé Harmonious Live, l'événement aura lieu au parc d'attractions Walt Disney World Resort à côté d'Orlando dans l'État de Floride aux États-Unis. La performance en direct mettra en avant les musiques qu'on peut entendre dans les films Disney qui sont sortis au cinéma ou en exclusivité sur Disney+.

On retrouvera les musiques du Roi Lion, de Mulan, d'Aladdin... Les abonnés Disney+ pourront également profiter d’une prestation visuelle exceptionnelle avec des danses, des images animées sur grand écran, mais aussi des feux d'artifice comme on en a l'habitude d'en voir souvent dans les parcs d'attractions de Disney.

Harmonious Live sera présenté par l'actrice américaine Idina Menzel, très connu dans l'univers Disney, elle a participé à quelques productions populaires comme : Il était une fois, Les aventures d'Olaf, La Reine des Neiges II... Pour 2022, Menzel jouera dans le film Il était une fois 2 qui est prévu en exclusivité sur Disney+ pour le 24 novembre.



Les représentations dans les parcs Disneyland viennent tout juste de reprendre aux États-Unis, le groupe les avait temporairement suspendus pour éviter que trop de personnes se rassemblent au même endroit durant la pandémie.



L'événement Harmonious Live aura lieu le 21 juin à 18 heures sur Disney+ US et CA, autrement dit, vous devrez utiliser un VPN si vous souhaitez profiter du spectacle en direct.

Comment souscrire à Disney+ ?

Pas encore abonné à l'un des meilleurs services de streaming du moment ? Rassurez-vous, il est toujours temps de vous rattraper.

Disney+ est disponible au prix de 8,99€/mois sans engagement, vous pouvez aussi opter pour l'abonnement annuel à 89,90€, ce qui représente une économie de 15%.

Télécharger l'app gratuite Disney+