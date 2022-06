Les États-Unis souhaite aussi qu'Apple abandonne le Lightning pour l'USB-C

À partir de 2024, l'ensemble des smartphones commercialisé en Europe devront intégrer un port USB-C et rien d'autre. Ce choix assumé par l'UE de bannir toutes les autres connectiques est essentiellement une question environnementale, car vous pourrez réutiliser le même câble que votre smartphone sous Android quand vous arriverez dans l'écosystème Apple. Pas besoin de racheter un autre câble et de vous séparer de celui que vous possédez déjà !

Les États-Unis sont sur le point de suivre ce mouvement

Même si le Lightning est une connectique fantastique, elle est très loin d'être dominante dans le secteur, cela s'explique par le fait qu'Apple refuse de partager sa technologie avec des entreprises concurrentes. Pour faciliter la vie des consommateurs et faire un geste envers la planète, l'UE a exigé dès 2024 que le port USB-C soit démocratisé et obligatoire chez tous les constructeurs de smartphones. Cette initiative semble être partagée par trois sénateurs aux États-Unis : Ed Markey, Elizabeth Warren et Bernie Sanders.



En effet, une lettre envoyée à Gina Raimondo, la secrétaire au commerce des États-Unis et signée par les trois sénateurs explique brièvement les conséquences que provoque la présence du Lightning en plus de l'USB-C sur l'environnement et les déchets électroniques. La lettre mentionne aussi une certaine lassitude de la part des consommateurs qui ne peuvent pas toujours réutiliser leurs accessoires quand ils décident de quitter l'univers Android pour se rapprocher d'Apple (ou inversement).



Les sénateurs décrivent une position qui n'est plus possible pour la planète et les utilisateurs, ils demandent ouvertement à la secrétaire au commerce de suivre la récente démarche de la Commission européenne qui consiste à obliger Apple de supprimer le port Lightning au profit de l'intégration de l'USB-C.

Nous vous exhortons à suivre l'exemple de l'UE en développant une stratégie globale visant à faire face aux coûts inutiles des consommateurs, à atténuer les déchets électroniques et à rétablir la santé mentale et la certitude du processus d'achat de nouveaux appareils électroniques

Ils concluent la lettre en expliquant :

Nous vous demandons instamment de coordonner votre action avec les bureaux et les agences du ministère du Commerce afin d'élaborer un plan global qui protégera à la fois les consommateurs et l'environnement en remédiant à l'absence d'une norme de recharge commune aux États-Unis. Nous ne pouvons pas permettre à l'industrie de l'électronique grand public de privilégier une technologie de recharge propriétaire et inévitablement obsolète au détriment de la protection des consommateurs et de la santé environnementale.

Apple s'est toujours opposé à l'intégration du port USB-C sur l'iPhone, la firme a choisi de privilégier depuis le début son port "maison" au détriment de la connectique généralisée sur le marché. Toutefois, vu la pression qu'a réalisée l'Union européenne, les rumeurs ont affirmé ces derniers mois que le premier iPhone à proposer le port USB-C pourrait débarquer en 2023.