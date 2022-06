Bon plan : Le XIMU Chargeur sans Fil 3 en 1 est en promotion

Les stations de charge sont devenues très populaires depuis que les montres connectées et les écouteurs sans fil se sont démocratisés. Si aujourd'hui une simple prise ne suffit plus pour recharger tout l'attirail, les accessoiristes proposent de magnifiques stations de charge sans fil 3 en 1, capable de recharger tous vos appareils que vous transportez avec vous au quotidien !

L'une des meilleures stations de charge est en réduction sur Amazon

Connaissez-vous l'entreprise Ximu ?

Cette firme basée en Chine propose des accessoires haut de gamme à un prix ultra concurrentiel pour attirer le maximum de personnes adeptes des bons plans.

Reconnue pour sa qualité et sa fiabilité, l'entreprise présente divers accessoires, dont une station de recharge sans fil au design attractif et aux performances qui n'ont rien à envier à la concurrence.



Pour une durée limitée, le chargeur sans fil 3 en 1 de Ximu est actuellement disponible à -17%, ce qui fait chuter le prix à seulement 37,38€ au lieu de 44,98€.

Mais quelles sont les promesses qui font que cette station est un sérieux adversaire pour d'autres marques ?

On retrouve :

Une grande compatibilité avec les smartphones, montres connectées et écouteurs sans fil

Une certification Qi et utilisation durable

Des composants haut de gamme

Une puce intelligente pour gérer la charge simultanée de vos appareils

La technologie de refroidissement avancée Auto Température Balance pour éviter les surchauffes. On aperçoit également une protection contre la surcharge et les courts-circuits.

Conception antidérapante

Support métallique magnétique et réglable

Câble USB qui propose une charge rapide + adaptateur secteur inclus dans le packaging

Fonctionne avec un smartphone qui possède une coque (attention si l'épaisseur est trop élevé, cela peut ne pas fonctionner)

La station de charge sans fil de Ximu répartit 20,5W sur les différents emplacements, votre smartphone pourra se recharger à 15W maximum, votre montre connectée à 2,5W et votre paire d'écouteurs sans fil à 3W. Sans surprise, l'énergie sera concentrée en priorité dans le smartphone qui possède la plus grande batterie et a besoin d'une recharge plus rapide.



Pour les utilisateurs d'Apple Watch, vous aurez instantanément le mode "Table de nuit" de watchOS qui s'affichera quand vous poserez votre montre sur le support.

À noter également que la lumière qui occupe les contours de la station de charge peut s'éteindre via un bouton dédié.

Prix, couleurs et expédition

Deux coloris sont proposés pour le XIMU Chargeur sans Fil 3 en 1. L'accessoiriste met à disposition une finition noire et blanche, la bonne nouvelle, c'est que les deux modèles sont visés par la réduction de -17%.

En ce qui concerne l'expédition, les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de la livraison dès demain.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.