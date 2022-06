DIY Perks a créé la première PS5 Slim !

Sony prépare inévitablement une PS5 Slim. Non seulement parce que la PS5 actuelle est pratiquement aussi encombrante qu'une tour de PC, mais aussi parce que le géant japonais sort toujours une version plus fine de ses consoles à mi-carrière. Mais nous en avons encore pour quelques années, ce qui signifie que nous devons plutôt nous tourner vers un héros moderne, Matthew Perks, de la chaîne YouTube DIY Perks. Il a atteint son objectif à la sueur de son front, avec notamment des pompes à eau, des scies circulaires et un four.

Une PS5 Slim unique au monde

Réduire la taille de l'actuelle PS5 n'est peut-être pas le plus grand défi qui soit, d'autant que la largeur de cette machine gargantuesque provient en grande partie des fioritures de son boîtier, ainsi que d'une alimentation électrique hors norme. Le bricoleur qui fait toujours des millions de vues sur le net a adopté une approche étonnamment ambitieuse du projet, remplaçant tout ce qui est jugé trop imposant par ses propres créations.



Outre le bloc d'alimentation, la PS5 de Sony est équipée de dissipateurs thermiques et d'autres systèmes de refroidissement. Étant donné l'ampleur de la température dégagée par la machine, il s'agissait clairement de la pièce la plus importante à remplacer. Mais comme le refroidissement par eau nécessite de gros tuyaux, Perks a carrément choisi de construire son propre système de refroidissement par eau entre des feuilles de cuivre.

DIY Perks (YouTube)

Si vous restez bouche bée devant la vidéo de Matthew Perks, c'est normal, ne pensez pas que vous êtes bon à rien. Ce gars est un véritable génie du bricolage.



Parmi ses coups d'éclats durant la création de la PS5 Slim, on peut citer le remplacement d'une sorte de diamant par un bouchon de bouteille transmogrifié en or en utilisant l'alchimie et un tube en plastique. Précisons tout de même qu'il n'a pas réussi tout cela en 30 minutes mais en deux mois. Rassuré ?



Voici la vidéo en question, prenez le temps de la regarder, c'est extrêmement intéressant :

