Apple ne fait pas partie des membres du Metaverse Standards Forum

Petite surprise, Apple ne fait pas partie des membres fondateurs d'un nouvel organisme de normalisation du "metaverse" qui comprend Meta, Microsoft, Sony, Epic Games, Nvidia, Adobe, IKEA, Huawei et d'autres acteurs importants du monde numérique. Encore une fois, la firme de Cupertino va jouer cavalier seul.

Apple ne croit pas au métavers

Annoncé dans un communiqué de presse, "le Metaverse Standards Forum rassemble des entreprises et des organismes de normalisation pour favoriser l'alignement sur les exigences et les priorités des normes d'interopérabilité metaverse, et accélérer leur développement et leur déploiement par le biais de projets pragmatiques et fondés sur l'action."



L'organisation cherche à permettre la communication entre un large éventail d'organisations et d'entreprises pour donner au metaverse une "interopérabilité dans le monde réel" et aider les différentes visions du metaverse à fonctionner les unes avec les autres.

Parmi les 35 membres fondateurs figurent 0xSenses, Academy Software Foundation, Adobe, Alibaba, Autodesk, Avataar, Blackshark. ai, CalConnect, Cesium, Daly Realism, Disguise, la Fondation Enosema, Epic Games, l'Express Language Foundation, Huawei, IKEA, John Peddie Research, Khronos, Lamina1, Maxon, Meta, Microsoft, NVIDIA, OpenAR Cloud, l'Open Geospatial Consortium, Otoy, Perey Research and Consulting, Qualcomm Technologies, Ribose, Sony Interactive Entertainment, Spatial Web Foundation, Unity, VerseMaker, Wayfair, le Consortium Web3D, le Consortium World Wide Web (W3C) et l'Association XR.



Apple est donc manifestement absent de la liste des membres, malgré ses lourds investissements et son travail continu sur de multiples appareils dans le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle comme le casque VR et les Apple Glass à venir. Le constructeur californien s'est fortement impliqué dans la création de normes par le passé, comme le HTML5 pour le web. Elle a créé la norme Thunderbolt avec Intel et le format de fichier "USDZ" pour le contenu tridimensionnel avec Pixar et Adobe. Plus récemment, Apple a vanté sa participation au développement de Matter à la WWDC 2022, une nouvelle norme ouverte pour les accessoires de maison intelligents.



Les sociétés de jeux Roblox et Niantic, ainsi que les plateformes de métavers basées sur la cryptographie comme The Sandbox et Decentraland, sont également absentes du Metaverse Standards Forum. Mais rien n'est figé, le forum est ouvert gratuitement à toute organisation, de sorte qu'Apple et d'autres pourraient s'y joindre à l'avenir.