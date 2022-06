L'iPhone a réalisé un mois de mai exceptionnel en Chine

La Chine est un pays très observé par les investisseurs et analystes, le potentiel pour une entreprise populaire comme Apple est gigantesque puisque n'oublions pas que la Chine continentale atteint tout de même 1,4 milliard d'habitants en 2020 ! La bonne nouvelle, c'est que le géant californien a un pouvoir de séduction époustouflant avec sa gamme iPhone 13, les consommateurs chinois craquent les uns après les autres.

Le mois de mai 2022 a été nettement meilleur par rapport à l'année dernière

Selon une note de l'analyste Samik Chatterjee de JP Morgan, les données sur les expéditions de smartphones publiées par l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications sont considérablement en faveur d'Apple.

En effet, si l'iPhone a connu un ralentissement inquiétant au mois d'avril en Chine, les expéditions ont repris de plus belle dès le mois de mai avec une performance largement supérieure comparée au mois de mai 2021.



Selon l'hypothèse de Chatterjee, Apple et ses concurrents ont directement été confrontés au récent confinement qui a duré plusieurs semaines en Chine, il s'agissait de restrictions sanitaires extrêmement strictes qui s'expliquent par la politique "0 Covid" que mène le gouvernement.

Comme les magasins étaient fermés et qu'il ne restait plus que les achats sur internet, beaucoup de Chinois ont repoussé leur décision de renouveler leur smartphone, estimant que ce n'était pas le bon moment pour le faire.

Dès que le confinement a été levé, les expéditions de smartphones ont connu une augmentation de 147% par rapport aux performances du mois d'avril 2022. Comparée à avril et mai 2021, cette hausse est de seulement 22%.



Si les chiffres sont encourageants pour Apple et les autres acteurs du marché, l'analyste insiste quand même sur le fait qu'il faut rester vigilant, en particulier avec la Chine :

Nous pensons que la surperformance des expéditions de l'industrie ce mois-ci pourrait être due à des grumeaux dans les données CAICT et à la réouverture après des blocages en Chine, et ne peut pas être considérée comme une hausse durable de l'industrie des smartphones.

La note mentionne aussi les expéditions internationales

Si le mois de mai a été bénéfique pour Apple en Chine, cela a aussi été le cas au niveau des expéditions à l'international. Selon l'analyste, Apple a réussi à expédier 40,6 millions d'iPhone 13 (tout modèle confondu), cette statistique est en hausse de 18% comparée aux iPhone 12 sur la même période l'année dernière.



Autre donnée intéressante, les informations révèlent que les smartphones équipés d'un modem 5G rencontrent de plus en plus de succès, ils ont augmenté de 21% en mai pour atteindre 17,7 millions d'unités. Au total, les smartphones 5G ont représenté 85% des expéditions en mai 2022.



Via