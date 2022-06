La fuite sur le scénario de GTA 6 laisse perplexe

Depuis quelques heures, les fans de GTA sont en ébullition avec la fuite de l'histoire du sixième opus à venir, GTA 6. D'après le leaker Matheusvictorbr, le scénario n'aurait plus grand chose à voir avec les épisodes précédents puisque se déroulant au Brésil. Alors info ou intox ?

Une histoire à dormir debout ?

Comme à chaque fois, la moindre rumeur sur GTA VI provoque une vague de recherches et de réactions sur la toile, aussi puissante que pour le nouvel iPhone d'Apple à venir. Et depuis l'officialisation par Rockstar, les fuites s'accélèrent !

Logo réalisé par WesleyVianen sur DeviantArt



Selon le loquace Matheus, GTA 6 raconterait l’histoire de deux jumeaux séparés par le cartel local et qui ont dans l'idée de se venger. D'après le post publié sur Twitter, l’histoire commencerait en 2023, année où les jumeaux fille et garçon perdent leur parents et tombent entre les mains d'un gentil cartel de drogue. Une fois adultes, chacun prend sa part dans l'idée de venger leurs géniteurs, le frère s'engageant auprès de la DOA américaine (référence à la DEA), la soeur infiltrant les hautes sphères du cartel.



Leurs vies vont alors se croiser à plusieurs reprises, dans des lieux parfois déjà largement connus comme Vice City. Le leaker évoque également Cuba et une ville colombienne.



Enfin, la date de sortie serait positionnée à 2024, ce qui pourrait être une excellente nouvelle pour ceux qui sont lassés de GTA 5 sorti sur PS3, adapté à la PS4 puis optimisé pour la PS5.

Idéia de história da Rockstar Games para seu novo e ambicioso título da série Grand Theft Auto, bem como novas estações de rádio que chegam em breve ao GTA Online. Além disso, o que vem a seguir após a nova iteração da série?



Exclusivo: — Matheusvictorbr- (@Matheusbr9895_) June 20, 2022



Encore faut-il que tout cela soit vrai. De nombreuses fuites ont été publiées ces derniers temps, à chaque fois fausses sur le gameplay, l'histoire ou la date de sortie. Outre un lancement qui paraît trop proche de nous, on peut se poser des questions quant aux multiples villes et pays cités. Les développeurs ont déjà fort à faire avec la création d'une ville gigantesque, alors trois ou quatre...



Les rumeurs les plus crédibles tablent sur une sortie de Gran Theft Auto VI en 2025. D'ici là, espérons que Rockstar daigne nous proposer un GTA 5 en 120 Hz sur iPhone et iPad Pro !



Et vous, quel est votre sentiment sur cette histoire ?