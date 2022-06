"RIP iPhone 6S", Chris Evans annonce renouveler son vieux iPhone sur Instagram

On pourrait se dire que les stars hollywoodiennes renouvellent tous les ans leur iPhone pour le dernier modèle, mais visiblement ce n'est pas le cas pour tout le monde. L’acteur principal de Captain America et de la série Défendre Jacob sur Apple TV+ vient d'annoncer l'abandon de son bon vieux iPhone 6S pour passer à un nouvel iPhone plus récent avec encoche !

"RIP iPhone 6S"

Commercialisé en septembre 2015, l'iPhone 6S est toujours utilisé par de nombreux clients Apple partout dans le monde. Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est que ce modèle n'est plus pris en charge par les mises à jour logicielles, il sera définitivement abandonné dès cet autonome avec iOS 16 qui l'exclut de sa liste de compatibilité.

Cela est plutôt logique puisque comme il contient des composants assez anciens, il est impossible qu'ils puissent encaisser les performances nécessaires pour faire tourner iOS 16.



Cet abandon logiciel a fait réagir l'acteur Chris Evans. Sur Instagram, l'interprète de Captain America a expliqué prendre (enfin) la décision de renouveler son iPhone pour passer à un iPhone plus récent avec une encoche !

Chris Evans qui a (sans aucun doute) largement les moyens de renouveler son iPhone tous les ans semble ne pas y trouver vraiment d'intérêt. En effet, l'acteur est un fidèle de l'écosystème Apple, mais n'en est pas au point de chercher à obtenir toutes les dernières innovations.



Sur Instagram, l'acteur déclare avec beaucoup d'émotion :

RIP iPhone 6s. Nous avons fait une bonne course. Ton bouton principal va me manquer. Je ne manquerai pas la bataille nocturne d'essayer de te faire charger. Ou tes photos granuleuses. Ou ta chute soudaine de 100 % de batterie à 15 %, à complètement mort en quelques minutes.

C'était une course folle. Repose-toi tranquille, mon pote.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Chris Evans a utilisé la procédure de transfert d'iPhone, très utilisé lors d'un renouvellement d'iPhone.