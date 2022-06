Facebook Watch n'est plus accessible sur Apple TV

En 2017, Meta avait décidé de proposer une toute nouvelle expérience des vidéos postées via Facebook sur l'Apple TV. Les utilisateurs pouvaient facilement visualiser les vidéos mises en ligne par les pages, les groupes... Une approche visant à apporter du divertissement et créer un lien avec Facebook même dans l'univers tvOS !

Facebook coupe l'accès à Facebook Watch sur Apple TV

Depuis plusieurs jours, certains utilisateurs de Facebook Watch sur Apple TV ne comprennent pas pourquoi l’app affiche un message de redirection à l'ouverture. En effet, il est explicitement écrit que l'application n'est plus disponible, mais que Facebook Watch n'est pas mort, puisque vous pouvez retrouver toutes les vidéos via www.facebook.com/watch.



Le groupe de Mark Zuckerberg semble avoir définitivement abandonné les utilisateurs de tvOS, l'accès au catalogue des vidéos ne peut plus se faire depuis l'application alors que celle-ci avait reçu une récente mise à jour avec un tout nouveau logo !



Avec un certain regret, les habitués de Facebook Watch sur Apple TV devront donc se rapprocher d'une autre app du même genre ou prendre un ordinateur/smartphone/tablette pour se rendre sur le lien affiché dans le message ci-dessous.



Facebook Watch était l'une des meilleures applications de divertissement sur tvOS, l'app proposait des vidéos à la demande publiées par les créateurs de contenus sur Facebook. On y retrouvait des vidéos high-tech, de cuisines, de fitness, de musiques... Quand Meta a lancé Facebook Watch, l'objectif principal était de venir concurrencer YouTube.

Avec ce retrait, Facebook a créé une colère chez les utilisateurs tvOS qui s'étaient habitués à aller régulièrement sur Facebook Watch, voici quelques remarques qu'on peut apercevoir sur le forum de notre confrère MacRumors :

Je ne suis vraiment pas content de cela, j'aurais désactivé les mises à jour automatiques ou quelque chose comme ça si je l'avais su. C'est tellement insultant que le message nous redirige vers une URL, mais il n'y a pas d'application Safari sur Apple TV !

Je fais des séances d'entraînement en direct sur des flux vidéo Facebook, et j'ai spécifiquement acheté l'Apple TV à Noël pour cela.

Même expérience ici. Il est tout simplement absurde qu'aucun avertissement ne soit donné et qu'il ait été tiré. Cela n'a pas de sens pour Facebook de supprimer également une façon populaire de regarder des vidéos.

L'arrêt de Facebook Watch sur l'Apple TV est aujourd'hui sans explication, l'entreprise de Mark Zuckerberg n'a pas encore justifié ce choix. Est-ce à cause d'une chute de fréquentation ? D'une nouvelle stratégie à venir sur Apple TV ? Pour le moment, c'est le flou total. À noter tout de même que Facebook Watch a été délaissé exclusivement sur tvOS, l'application est toujours fonctionnelle sur les téléviseurs connectés où elle est disponible sur les stores habituels.