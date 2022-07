Hard Knocks : l'Apple Watch 7 est la plus solide selon la dernière pub

Près d'un an après son lancement, l'Apple Watch Series 7 est de nouveau en tête d'affiche dans une publicité qui vante la durabilité de l'appareil. Ce spot intervient en pleine période de rumeurs sur l'Apple Watch 8 qui pourrait proposer une version "robuste" de la tocante du constructeur américain.

Voici la publicité "Hard Knocks"

Intitulée "Hard Knocks", la publicité montre à quel point la génération actuelle de l'Apple Watch est résistante. La vidéo d'une minute met en scène plusieurs personnes portant l'Apple Watch Series 7 alors qu'elles pratiquent des sports extrêmes ou se trouvent dans des situations compliquées. Un ballon qui arrive à toute vitesse, une chute dans la boue, un combat de catch ou encore une partie de tennis, rien n'effraye la montre intelligente.



Apple profite de sa pub pour rappeler que la Series 7 est l'Apple Watch la plus solide de tous les temps. En plus d'un écran plus grand, rappelons l'Apple Watch 7 est dotée d'un nouveau verre plus résistant aux fissures et aux rayures.

Bientôt l'Apple Watch 8

Depuis l'année dernière, de nombreux rapports font état d'un nouveau modèle d'Apple Watch "robuste" destiné aux sports extrêmes. Mark Gurman affirme par exemple que cette édition "explorateur" ou "aventurier" sera dotée d'un design robuste, d'une résistance aux chocs et d'un extérieur protecteur, semblable à celui d'une montre G-Shock de Casio.



Plus récemment, Apple a breveté une nouvelle technologie étanche qui devrait rendre les produits comme l'Apple Watch plus résistants à une immersion profonde dans l'eau, ce qui serait idéal pour la plongée sous-marine et le surf.



Certains rendus ayant fait l'objet de fuites en 2021 montraient une version plus carrée de l'Apple Watch, que tout le monde pensait être l'Apple Watch Series 7. Bien sûr, comme nous le savons, l'Apple Watch 7 a conservé le design introduit avec l'Apple Watch Series 4, malgré un écran plus grand. Peut-être que ce design qui a fuité est celui de la version 2022... Réponse en septembre lors du keynote qui verra également la présentation des iPhone 14.