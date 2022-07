Le Nothing Phone (1) serait vendu au prix de 469 euros

Après avoir quitté la société qu'il avait créé, OnePlus, Carl Pei avait annoncé son nouveau projet Nothing il y quelques temps. Si le premier produit de la nouvelle marque du patron chinois étaient des écouteurs, les Nothing Ear (1), ce qui intéresse la plupart des clients arrivera le 12 juillet. ll s'agit du premier smartphone, le Nothing Phone (1). Et quelques jours avant sa présentation officielle, les prix ont fuité.

Un concurrent pour l'iPhone ?

Chacun sait que Carl Pei est un aficionado du teasing, c'est pourquoi il a pris soin de révélé plusieurs éléments de son futur téléphone depuis quelques semaines. On a déjà eu droit à la photo du dos du Nothing Phone 1, laissant entrevoir une vitre arrière transparente et la présence de LED. Et via une vidéo, nous avons même pu apercevoir les lumières en action, permettant à l'utilisateur d'avoir un feedback sur ce qui se passe (comme une notification) sans regarder l'écran.

Outre l'aspect esthétique, le patron de la jeune marque chinoise a également confirmé un positionnement milieu de gamme avec notamment une version modifiée de la puce Snapdragon 778G+ de Qualcomm. Ce qui laissait présager d'un prix assez contenu.



Et bien selon un tweet de Mukul Sharma, il faudra s'acquitter d'une facture de 469,99 euros pour le Nothing Phone (1) en version de base, soit 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour les autres variantes, comptez seulement 30 euros de plus pour passer à 256 Go de disque et 80 euros pour avoir 12 Go de RAM et 256 Go.



Un pack avec un Phone(1) et des écouteurs sans fil serait même commercialisé à 566 euros.



Voilà qui devrait faire du Nothing Phone (1) un concurrent de premier choix pour les Galaxy AXX et autres Apple iPhone SE. Et l'engouement semble être déjà là puisque Pei a indiqué tout récemment que plus de 100 000 personnes se sont déjà inscrites sur la liste d’attente pour précommander le Phone (1).



Nous ne manquerons pas de vous proposer un article complet lors du keynote de Nothing la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez voir la vidéo de Marques Brownlee qui a déjà eu l'appareil entre les mains :