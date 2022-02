Prise en charge de Siri pour les écouteurs Nothing Ear (1)

Si vous êtes en possession des écouteurs Nothing Ear (1), sachez qu'il est désormais possible d'utiliser l'assistant vocal d'Apple Siri sur iOS ou celui de Google sur Android. Une nouvelle annonce qui rend les écouteurs encore plus attractifs.

Siri débarque sur les Nothing Ear (1)

La marque Nothing, créée par le fondateur de One Plus Carl Pei, a mis en vente une paire d'écouteurs true wireless l'été dernier baptisée Nothing Ear (1) au tarif alléchant de 99 €. Des écouteurs sans-fil, intra-auriculaires avec une réduction de bruit active sans oublier le boîtier de charge Qi.

Un produit fort intéressant aux caractéristiques similaires à des écouteurs deux à trois fois plus chers comme les AirPods Pro par exemple. Cependant, pour ce qui est de l'utilisation sur iOS, Apple garde comme toujours l'avantage de l'intégration à l'écosystème.



Que ce soit la notification en plein écran lorsque vous ouvrez le boîtier, le pourcentage précis de batterie restante ou encore la reconnaisse vocale avec Siri, les produits Apple restent quoi qu'il arrive les plus adaptés à iOS.



Pour tenter de rivaliser, Nothing vient d'annoncer que la dernière mise à jour apporte le support de Siri. Ainsi, comme avec les AirPods, vous pourrez intéragir vocalement avec votre iPhone lorsque vous portez les Nothing Ear (1) dans vos oreilles. Une bonne nouvelle pour rendre le produit un peu plus compétitif.