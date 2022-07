Les créateurs du premier iPhone racontent quelques anecdotes

Pour célébrer les 15 ans de l'iPhone, plusieurs anciens dirigeants d'Apple se sont livrés au jeu de l'interview auprès du Wall Street Journal. Un moment sympathique qui nous aura offert quelques petites histoires sur la sortie de l'iPhone ou encore le lancement de l'App Store.

Les histoires sur les débuts d'Apple et de l'iPhone

Le 29 juin 2022 était une date importante pour Apple car elle indiquait les 15 ans de l'iPhone. 15 ans que le smartphone floqué d'une pomme sur la face arrière est entré dans nos vies, pour le meilleur et pour le pire. Pour fêter l'occasion, le Wall Street Journal a interviewé plusieurs anciens dirigeants et dirigeants actuels d'Apple qui étaient justement présents à l'époque de la sortie de l'iPhone premier du nom.



Tony Fadell, ancien vice-président senior d'Apple, a expliqué qu'à la sortie du premier modèle, plus personne n'arrivait à s'en passer, que ce soit à la maison ou au travail. Il sous-entend même que durant les réunions, tout le monde était sur son téléphone en train d'envoyer des messages pour gérer d'autres sujets que celui de la réunion en question.



Greg Joswiak, vice-président principal du marketing mondial d'Apple, a de son côté évoqué la sortie de l'iPhone 3G et surtout, le lancement de l'App Store. Il raconte que l'ambition de départ, c'était d'avoir au moins 50 applications actives sur le service, ce qui aurait été génial selon ses dires. Inutile de vous décrire leur joie lorsqu'en avril 2009, ils se sont rendus compte qu'en moyenne 25 000 applications par semaine étaient sur la liste d'attente pour intégrer la boutique d'apps d'Apple.

Enfin, si vous vous demandez pourquoi il faut toujours s'authentifier (Face ID - Touch ID - mot de passe) lorsqu'on télécharge une application ou qu'on procède à un achat intégré sur l'App Store, Phillip Shoemaker a la réponse pour vous.



Durant son temps de parole, il raconte qu'à l'époque, sa fille de 5 ans adorait jouer à un jeu qui s'appelait "Schtroumpf Village". Tout allait bien jusqu'au jour où il a reçu une facture d'un montant de 450 $ liée aux smurfberries, la monnaie virtuelle présente dans le jeu.



C'est à ce moment-là que lui et ses équipes ont parlé d'instaurer de nouvelles règles pour éviter que ce genre de souci arrive à des milliers voir des millions de personnes. C'est ainsi qu'est née l'authentification au niveau des paiements dans les applications. Il reconnaît également que de nombreuses plaintes de clients sur le même sujet lui étaient déjà parvenues à l'oreille.