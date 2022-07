Nouveau firmware bêta 5A5304a pour les AirPods, AirPods Pro et Max

À la suite du keynote de la WWDC22 en juin, Apple a fourni aux développeurs un premier firmware bêta pour sa gamme d'AirPods, notamment les AirPods 2, les AirPods 3, les AirPods Pro et les AirPods Max. Apple a mis à jour cette fois ce micrologiciel, dont le numéro de version passe de 5A5282d à 5A5304a, sans toutefois communiquer sur les changements.

Première mise à jour du firmware bêta

La mise à jour du firmware des AirPods est limitée aux développeurs, qui peuvent télécharger le logiciel à partir de la page More Downloads sur le site web des développeurs du constructeur. L'installation de la version bêta nécessite un iPhone exécutant iOS 16, un Mac exécutant macOS Ventura, la version bêta de Xcode 14 et, bien sûr,​​​​​ des AirPods compatibles.

Concrètement​​​​​, les développeurs doivent appairer les AirPods avec un iPhone, connecter l'iPhone à un Mac avec un câble Lightning, lancer Xcode 14 beta sur le Mac, naviguer dans Réglages > Développeur, et choisir Pre-Release Beta Firmware sous la section AirPods Testing. Les mises à jour ultérieures sont livrées sans fil une fois que l'option de test de préversion est activée.



Selon Apple, cette version du firmware à venir pour le grand public comprend des améliorations de la commutation automatique ainsi que des corrections de bugs et de stabilité. Le logiciel sera finalement disponible pour tous les AirPods une fois les tests terminés, et il pourrait sortir cet automne en même temps qu'iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, tvOS 16 et watchOS 9.