Bon plan : la mini batterie externe d'EAFU est en promotion

Que ça soit pour une journée de travail ou des vacances, une batterie externe est toujours la bienvenue pour redonner un petit coup de boost à votre iPhone. Beaucoup de ce type d'accessoire se trouve être trop imposant dans une poche, une veste ou un sac, heureusement, certains accessoiristes travaillent activement sur des batteries externes en version miniature !

La EAFU Mini 10000 mAh batterie externe est à -42%

Vous cherchez une batterie externe pour votre iPhone, votre iPad ou vos AirPods ? La marque EAFU propose une promotion intéressante sur sa batterie externe Mini 10 000 mAh, celle-ci possède plusieurs avantages à un prix ultra compétitif !

Voici les atouts majeurs :

La moitié de la taille de l'iPhone : 36% plus fin, 38% plus petit et 47% plus léger que la majorité des batteries externes concurrentes

plus fin, plus petit et plus léger que la majorité des batteries externes concurrentes Entrée et sortie USB-C + 2 ports USB

Possibilité de recharger deux appareils en simultané

Conçu pour les nouveaux iPhone et smartphones Android

Recharge 3,6 fois un iPhone 8 et 1 fois un iPad Air

Possède un écran LED pour afficher la puissance de charge restante, vous verrez un chiffre de 0 à 100.

pour afficher la puissance de charge restante, vous verrez un chiffre de 0 à 100. Lampe torche intégrée (2 appuis rapides sur le bouton d'alimentation pour la déclencher)

intégrée (2 appuis rapides sur le bouton d'alimentation pour la déclencher) Charge rapide 3A (technologie FastFuel)

La marque EAFU propose avec tous ses produits une garantie de 3 ans, vous pouvez obtenir un remplacement en cas de problème de qualité ou d'une panne de l'accessoire. Au-delà des 3 ans, vous profitez d'une assistance technique à vie. Des engagements que peu d'accessoiristes proposent...



Dans le packaging de la mini batterie externe d'EAFU, vous retrouvez un câble USB-C, une pochette de voyage pour protéger la batterie externe lors de vos déplacements et un guide de bienvenue.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.