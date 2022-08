Apple Pay est désormais disponible en Malaisie

Apple Pay est enfin disponible en Malaisie, a annoncé l'entreprise américaine. Dans son communiqué, la firme explique que les clients en Malaisie peuvent désormais utiliser Apple Pay avec leur iPhone, Apple Watch, iPad et Mac. Les malaisiens sont servis huit ans après les américains, et six ans après les français.

Apple Pay en Malaisie

Il s'agit donc d'une bonne nouvelle pour tous les clients d'Apple en Malaisie qui ont désormais la possibilité de payer de manière plus sûre et plus rapide des biens et des services en magasin et en ligne chez des milliers de détaillants dans le pays.



Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple chargée d'Apple Pay et d'Apple Wallet, a déclaré que l'entreprise était "ravie d'introduire Apple Pay en Malaisie" et que "les utilisateurs apprécieront la commodité et la sécurité de l'utilisation d'Apple Pay".

Apple n'a pas encore publié une liste exhaustive des banques et des points de vente compatibles, mais affirme que "les banques et les commerçants les plus populaires, ainsi que les applications préférées de nos clients" seront tous compatibles avec Apple Pay. Plus précisément, elle indique que AmBank, Maybank et Standard Chartered Bank sont prises en charge, et qu'American Express le sera plus tard cette année. Parmi les détaillants et les commerçants les plus importants, citons KFC, Maxis, Machines, McDonald's, Mydin, Pizza Hut, Starbucks, U Mobile, Uniqlo, Village Grocer et Watsons. En ligne, Shopee, Sephora, Atome et Adidas prennent désormais tous en charge la solution de paiement en ligne pratique d'Apple.



Cela signifie qu'Apple Pay est désormais disponible dans plus de 60 pays et régions et auprès de plus de 10 000 banques dans le monde.



Apple Pay permet aux utilisateurs de payer rapidement et en toute sécurité des biens et des services à l'aide d'appareils comme l'iPhone 13 et l'Apple Watch 7, en utilisant la biométrie pour sécuriser leurs paiements grâce à Face ID et Touch ID. La prise en charge d'Apple Pay ouvrira également des possibilités futures de prise en charge d'Express Transit sur les réseaux de transport public du pays.



Pour mémoire, Apple Pay a été dévoilé pour la première fois par la société en octobre 2014 aux côtés de l'iPhone 6. Voilà qui ne nous rajeunit pas...



PS : salutations à nos quelques fidèles lecteurs en Malaisie !