Apple publie la 3e bêta publique pour iOS 16 et iPadOS 16

En décalage par rapport au programme de bêtas réservé aux développeurs, Apple avance tout de même sur la bêta publique en lançant ce soir la 3e bêta pour les testeurs inscrits. Découvrez de nouvelles fonctionnalités, des suppressions de bugs et des améliorations.

Testeurs publics, c'est à votre tour !

Apple lance ce soir l'accès à la troisième bêta publique d'iOS 16 et d'iPadOS 16 aux testeurs volontaires qui ont rejoint le programme. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut désormais installer les versions d'essais des deux prochaines mises à jour, la seule chose exigée, c'est d'avoir un appareil compatible avec iOS 16 et iPadOS 16.



Comme pour les développeurs, Apple rappelle qu'installer une bêta ne signifie pas juste profiter des nouveautés logicielles, mais aussi participer aux différentes remontées de bugs, plantages et redémarrages intempestifs de l'iPhone ou l'iPad.

Pour cela, il y a l'application Feedback qui sera préinstallé dès que vous aurez installé la bêta, mais également les remontées automatiques, votre appareil identifie le bug et vous demande de le partager avec les équipes de développeurs d'Apple, une nouveauté qui est censée permettre d'augmenter le nombre de signalements de bugs.

Comment s'inscrire aux bêtas publics ?

Apple a besoin d'aide, un précieux soutient pendant toute la période estivale pour traquer, détecter et éradiquer les bugs qui sont dans les mises à jour qui ont été présentées lors de l'Apple Event de la WWDC 2022.

Si les développeurs sont nombreux à faire des remontées, ce n'est clairement pas assez pour être efficace. C'est là qu'entrent en jeu les testeurs publics, des utilisateurs Apple curieux et très souvent impatient qui veulent tester les innovations logicielles à venir !



Que ça soit iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, tvOS 16, watchOS 9 et le HomePod Software 16, vous pouvez vous inscrire et enregistrer vos appareils sur le site dédié d'Apple.

Dès que vous ferez partie du programme, vous recevrez automatiquement dans les réglages de vos appareils les nouvelles bêtas jusqu'à la version définitive qui arrivera en septembre.

Quelques règles à connaître...

Sur sa page de programme de bêta publique, Apple insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas :

Installer une bêta publique sur un appareil Apple que vous partagez avec une autre personne

Partager des informations sur des sites

Qu'il ne faut pas publier de captures d'écran sur les réseaux sociaux

Ne pas montrer la bêta publique à des personnes qui ne font pas partie du programme

Évidemment, ces règles strictes ne sont pas respectées par la plupart des personnes inscrites au programme de bêta qu'elles soient développeurs ou testeurs publics. Apple n'exprime pas de sanction ou d'exclusion du programme si vous n’obéissez pas à l'une de ces règles.