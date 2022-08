Le jeu de survie Residual sortira sur iPhone le 8 septembre

Le studio Orangepixel, un développeur indépendant qui créé des jeux mobiles et PC / consoles depuis 2004, avait récemment annoncé le portage de son titre de survie Residual sur iPhone pour cette année. Lancé à l'origine sur PC et Switch en septembre de l'année dernière, Residual suit les exploits d'un pilote qui s'écrase sur une planète générée de manière procédurale et doit ensuite survivre assez longtemps pour reconstituer son vaisseau et s'échapper. L'une des particularités du jeu est qu'il n'y a pas de combat direct, et qu'au lieu de cela, vous ferez beaucoup d'exploration, d'artisanat, de résolution d'énigmes et tout pour éviter des situations dangereuses à mesure que vous en découvrirez plus sur la planète et ses habitants.

Residual arrive sur mobile !

Vous pouvez vous faire une bonne idée de ce qu'est Residual en regardant sa dernière bande-annonce :

Annoncé en juin, Residual s'offre désormais une date de sortie sur iOS, le 8 septembre. Petit clin d'oeil aux fans du jeu puisqu'il s'agit de la date anniversaire du lancement des versions PC et Switch. La version Android est prévue, mais pour un peu plus tard. Pour l'occasion, Residual a reçu une refonte assez importante de l'interface utilisateur à la fois pour le bénéfice de la nouvelle version mobile et pour améliorer les versions console et PC existantes, et il offrira un support complet des manettes ainsi que des contrôles virtuels personnalisables sur mobile. Si vous aimez les jeux en pixel-art avec un vrai défi, vous allez certainement accrocher.



Vous pouvez dès à présent précommander la version iOS sur l'App Store pour 4,99 $, soit une réduction de 20 % sur le prix normal, et attendre avec impatience le lancement de Residual sur mobile dans un mois environ.

