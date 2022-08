Elle conseille une victime de vol d'iPhone via TikTok, Apple menace de la virer

Une employée d'Apple affirme que l'entreprise dans laquelle elle travaille depuis plus de six ans menace de la licencier en raison d'une vidéo publiée sur TikTok. Devenu viral, ce clip donne des conseils de base, pleins de bon sens et accessibles au public sur ce qu'il faut faire en cas de vol de son iPhone.

Quand Apple réprimande une TikTokeuse

L'employée en question se nomme Paris Campbell et comptabilise près d'un demi-million de fans sur TikTok, avec plus de 17,7 millions de likes au moment de la rédaction de cet article. Jusqu'à la vidéo de la semaine dernière, Paris Campbell ne s'était jamais identifiée publiquement comme une employée d'Apple. Au lieu de cela, elle partageait souvent son travail de comédienne de stand-up et des vidéos de réaction à des contenus drôles et excentriques publiés sur l'application.



Il y a une semaine, Campbell a répondu au TikTok d'une autre personne, qui expliquait s'être fait voler son iPhone et avoir reçu des messages des voleurs menaçant de vendre ses informations privées sur le marché noir. La victime avait suivi son iPhone avec Localiser et avait découvert qu'il se trouvait en Chine. Les escrocs ont tout fait pour que la victime retire l'appareil de son compte Apple ID afin de pouvoir s'en servir sans restriction.

Pour aider cette personne, Campbell a publié une vidéo où elle commence par dire : Je ne peux pas vous dire comment exactement je connais cette information, mais je peux vous dire que depuis six ans, je suis un ingénieur matériel certifié pour une certaine entreprise qui aime beaucoup parler de fruits.

S'il ne fait aucun doute que Campbell parle d'Apple, elle poursuit en déconseillant fortement de retirer l'iPhone de l'identifiant Apple et explique ensuite le verrouillage d'activation.



Pour rappel, le verrouillage d'activation oblige automatiquement les utilisateurs à déverrouiller leur iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch après qu'il a été effacé avec le mot de passe de leur Apple ID s'il est toujours connecté à un compte. Sans le mot de passe, l'iPhone est rendu entièrement inutile.



Dans sa vidéo, Paris Campbell ne donne que des conseils pratiques à la victime et la rassure sur le fait que, même si les voleurs prétendent avoir accès à des informations privées, ce n'est pas le cas. Campbell conclut la vidéo en conseillant à la victime d'ignorer les messages. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la vidéo a été aimée plus de 1,2 million de fois.



Quelques jours seulement après avoir publié sa réponse, Campbell en a publié une autre expliquant ce qui s'était passé. Elle a déclaré avoir reçu un appel de son responsable lui disant qu'elle avait enfreint la politique de la firme de Cupertino en s'identifiant publiquement comme une employée d'Apple. Pourtant, la politique de l'entreprise américaine n'empêche toutefois pas les employés de s'identifier publiquement en tant qu'employés d'Apple, mais leur impose seulement de préserver l'image et la réputation d'Apple dans leur présence en ligne.



Des dizaines d'ingénieurs d'Apple s'identifient publiquement comme des employés d'Apple sur Twitter, interagissant souvent avec la communauté et partageant leur enthousiasme sur ce sur quoi ils ont travaillé après l'annonce.

La réaction de Campbell a été celle-ci :

Si vous voulez mon avis, renforcer la confiance du public dans la sécurité d'Apple n'est pas quelque chose qui donne une mauvaise image de l'entreprise, surtout lorsque cela touche 5 millions de personnes. Si l'on veut être technique, je ne me suis jamais identifiée en tant qu'employée d'Apple avant cette vidéo.

Son responsable hiérarchique a argué qu'Apple ne la payait pas pour "faire des vidéos TikTok", ce que Campbell n'a pas nié, expliquant que c'est juste quelque chose qu'elle aime faire pendant son temps libre :

Apple, vous ne m'avez pas engagée pour faire des vidéos TikTok, mais apparemment, je suis très douée pour ça. Parler de vos produits et de la technologie en général et de la façon dont les gens peuvent s'en servir dans leur vie de tous les jours est en quelque sorte la chose pour laquelle je suis la meilleure.



Peut-être qu'au lieu de me réprimander, vous devriez regarder les commentaires et voir le nombre de personnes qui me remercient.Je travaille pour Apple et j'aimerais beaucoup continuer à travailler pour Apple. Au cours des six dernières années, j'ai été un excellent employé, ce qui est évident puisque j'ai dépassé les attentes dans presque toutes mes évaluations.



Il fut un temps où Apple avait l'habitude de respecter quand les gens faisaient des choses vraiment farfelues et hors des sentiers battus. C'est définitivement farfelu et hors des sentiers battus.

Depuis la publication de la dernière vidéo, Paris Campbell n'a pas donné de nouvelles concernant son statut professionnel... Espérons qu'elle fasse toujours partie d'Apple.