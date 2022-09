Il y a 5 ans, Apple présentait l'iPhone X !

Ces dernières années, les innovations sur les smartphones ont été nombreuses. Quand on compare les iPhone et les modèles concurrents à ceux qui étaient lancés il y a 10 ans en arrière, on remarque des écrans OLED et sans bords, des performances toujours plus impressionnantes, de la reconnaissance faciale... Le plus gros changement dans la gamme iPhone est sans aucun doute l'iPhone X, le premier iPhone qui a proposé le Face ID avec un design complètement repensé et futuriste !

L'iPhone X a désormais 5 ans

"Le futur du smartphone", "l'iPhone X est l'avenir du smartphone", lors de la présentation du nouvel iPhone X en septembre 2017, Apple n'a pas mâché ses mots pour vendre du rêve aux journalistes et influenceurs qui étaient très nombreux à avoir fait le déplacement au Steve Jobs Theater !



À l'époque, l'iPhone X était une petite révolution, car il proposait enfin un design sans bord avec la suppression des grandes bandes noires en haut et en bas de l'écran ainsi qu'une reconnaissance faciale qui remplaçait le fameux Touch ID hébergé dans le bouton "Home" qui avait, lui aussi, disparu.

Dans l'histoire de l'iPhone, le modèle X aura sans aucun doute été la plus grosse évolution, c'est le premier smartphone qui proposait un écran OLED, la recharge sans fil et une encoche avec le Face ID.

Jony Ive expliquait :

Pendant plus d'une décennie, notre intention a été de créer un iPhone qui ne soit qu'un écran et rien d'autre.

Jony Ive a énormément travaillé sur ce design pour impressionner les consommateurs qui espéraient tous un véritable changement sur l'iPhone. Les critiques pointaient toutes un manque d'innovation et une perte de vitesse phénoménale face à la concurrence sud-coréenne et chinoise qui semblait avoir pris de l'avance.



L'Apple Event qui a présenté l'iPhone X a aussi été un moment particulièrement important, car ça a été le premier événement organisé au Steve Jobs Theater, un endroit qui a depuis été utilisé en permanence pour les annonces matérielles (hors période de Covid). Apple avait réalisé un hommage à Steve Jobs avant l’introduction de l'iPhone X. On se souvient d'un instant très émouvant qui avait touché beaucoup de personnes qui avaient participé à ce grand rendez-vous !