Apple affirme que les Apple Watch 8 et SE 2 supportent le Bluetooth 5.3

Lors de la présentation des Apple Watch Series 8 et SE 2, Apple avait précisé que les nouveaux modèles prenaient exclusivement en charge le Bluetooth 5.0 (ce qui avait déçu au passage beaucoup de clients Apple). Aujourd'hui, le géant californien revient sur sa déclaration et affirme qu'il s'agit d'un défaut de communication entre ses équipes, les Apple Watch Series 8 et SE 2 prennent bien en charge le Bluetooth 5.3 !

Il y a eu une erreur de communication

C'était écrit noir sur blanc sur le site d'Apple pendant plusieurs jours après le lancement, les Apple Watch Series 8 et SE 2 étaient annoncés prendre en charge uniquement le Bluetooth 5.0, une information qui a été (évidemment) reprise par tous les médias et YouTubeurs qui ont participé aux tests organisés par Apple.



Aujourd'hui, la firme de Cupertino assure que ses équipes ont commis une erreur. Les nouvelles Apple Watch sont bien compatibles avec le Bluetooth 5.3 aux États-Unis.

La modification a été réalisée sur le site d'Apple US à travers la page de comparaison, on voit bien tout en bas dans la "connectivité" qu'Apple mentionne le Bluetooth 5.3 pour l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch SE 2. Comme pour les AirPods Pro 2 et iPhone 14.



Ce qui reste surprenant, c'est qu'en passant sur la version française du site, on aperçoit immédiatement au même endroit le Bluetooth 5.0 ! Est-ce que l'erreur n'a pas été corrigée ou est-ce volontaire de la part d'Apple qui n'a pas voulu intégrer le Bluetooth 5.3 dans les versions d'Apple Watch expédiées vers la France ?

À l'heure actuelle, la question n'a pas de réponse.

Aux États-Unis, tous les produits Apple qui ont été annoncés le 7 septembre dernier embarquent le Bluetooth 5.3 !

Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui vont pouvoir bénéficier d'une meilleure connectivité sans fil.

Quelles sont les différences entre le Bluetooth 5.0 et 5.3 ?