Les audiences de TF1 sont en souffrance depuis l'arrêt de la diffusion sur le bouquet Canal+

Au début du mois de septembre, Canal+ a été contraint de stopper la diffusion des chaines du groupe TF1, une interruption obligatoire, car le contrat entre les deux entreprises n'a pas été renouvelé suite à un problème d'entente sur la rémunération. Depuis l'arrêt de la diffusion sur le bouquet Canal+, les audiences des programmes sur TF1 sont en chute libre. Quand on regarde sur la totalité du mois de septembre 2022, on remarque que l'audience globale de TF1 est largement plus faible que les années précédentes à la même période.

Et si TF1 était en train de jouer à un jeu dangereux ?

Cela fait désormais plus d'un mois que TF1 et les autres chaines du groupe ne sont plus accessibles sur le bouquet Canal+ et sur l'application myCANAL. Pour beaucoup d'abonnés, les débuts ont été difficiles, car énormément de personnes sont habituées aux émissions, films et séries de TF1, on pense par exemple au journal télévisé, à Danse avec les Stars, au douze coups de midi, à Demain nous appartient ou encore à TFOU pour les plus jeunes.



Face au conflit entre les deux groupes, les premières victimes ont été les abonnés Canal+. Certains ont trouvé d'autres solutions pour continuer à visionner les chaines TF1 : passer par internet, le bouquet TV de leur FAI ou tout simplement par la TNT.

Cependant, beaucoup d'abonnés Canal+ ont choisi d'arrêter de regarder les chaines de TF1 et se concentrer sur d'autres chaines qui proposent des programmes tout aussi intéressants.

Selon un récent rapport de Médiamétrie, depuis que Canal+ a abandonné la diffusion des chaines de TF1, on constate une énorme baisse d'audience comparée à août 2022 et septembre 2021. Bien sûr, TF1 reste toujours la chaine la plus regardée en France, mais la couverture mensuelle est en chute libre.

Part d'audience nationale de TF1 en septembre 2021 : 20%

Part d'audience nationale de TF1 en août 2022 : 18,7%

Part d'audience nationale de TF1 en septembre 2022 : 17,7%

En ce qui concerne les autres chaines du groupe (TF1, TFX, TMC, TF1 Séries Films et LCI), la part de marché passe de 27,6% en septembre 2021 à 25,7% aujourd'hui. La perte de vitesse semble moins catastrophique, mais doit tout de même inquiéter au siège de TF1.



Sans surprise, cette chute d'audience provoque des baisses de revenus, car pour que les publicités (que vous voyez toutes les heures sur TF1) soient facturées à un montant plus élevé que l'année précédente, il faut que l'audimat soit au rendez-vous. Moins de personnes devant leur téléviseur = des spots publicitaires qui se vendent moins cher par la régie publicitaire.

Un rattrapage d'audience sur le replay

Ce qu'a remarqué TF1, c'est qu'il y a une forte croissance du visionnage des replays. Les Français semblent être plus nombreux à prendre le réflexe d'ouvrir l'application MyTF1 ou d'aller sur le site internet pour regarder un programme qu'ils n'ont pas pu voir en direct. L'augmentation de la fréquentation du replay serait de l'ordre de 51% environ depuis le 1er septembre 2022.

Tout n'est pas négatif

Qu'on se rassure quand même pour TF1, le mois de septembre n'a pas été chaotique. Si la majorité des programmes ont connu une baisse d'audience, beaucoup ont aussi cartonné avec des audiences bien plus élevées que l'espérait la direction de TF1.

La chaine a mentionné un démarrage exceptionnel pour la série Les Combattantes qui a séduit pas moins de 7 millions de téléspectateurs.



LCI reste fort face à CNews, France Info et BFM TV, la chaine d'information en continu a gagné 0,7% de part de marché en 1 an. Les programmes continuent d'attirer les Français qui sont toujours plus nombreux à privilégier LCI plutôt que d'autres chaines sur la même thématique.

Notons également que LCI a été boosté en septembre par la disparition de la reine Elizabeth II ainsi que les différents problèmes économiques générés par la guerre en Ukraine.



Quel sera la suite pour le litige entre TF1 et Canal+ ?

Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé, les dernières informations autour du conflit ne présagent rien de positif pour un retour des chaines du groupe TF1 dans le bouquet Canal. Une action en justice est toujours en cours, pour rappel, les deux entreprises ont déposé une plainte.