iOS 16.1 : voici le nouveau récapitulatif lors d'un achat intégré in-app

Avec iOS 16.1, Apple va faciliter la lecture de la page de paiement lorsque l'on fait un achat sur l'App Store. Rien de révolutionnaire, si ce n'est une mise en avant des infos primordiales et un design qui colle parfaitement à iOS.

Nouvelle page de paiement sur l'App Store

Avec iOS 16.1 prévu pour la fin du mois, nous allons avoir le droit à quelques nouveautés dont une qui vient de paraître sur la bêta 5 d'iOS 16.1. Désormais, la petite fenêtre qui affiche le récapitulatif avant un achat sur l'App Store se veut plus simple.



Toujours dans un objectif de clarté et d'optimisation, Apple a fait en sorte de mettre en avant les informations les plus importantes comme le prix et la période de validité si c'est un abonnement.

Des infos inscrites en gras tandis que le petit texte dédié aux conditions générales a été placé en dessous et de manière plus discrète. Auparavant, c'était l'inverse. On note aussi le design général avec un fond aux bords arrondis, moderne et dans le style iOS.



Un nouveau design pour mieux apercevoir les nouveaux prix ? Pour rappel, depuis le 5 octobre, les prix sur l'Apple Store en France ont augmenté. Pour accéder à la gestion de vos abonnements, rendez-vous dans Réglages - Profil - Abonnements ou directement dans la catégorie Abonnements en cliquant sur votre photo de profil en haut à droite sur l'App Store.



La page des abonnements avait également eu le droit à un nouveau design récemment. Tout en haut, on retrouve les souscriptions en cours puis les inactifs juste en dessous. Il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour le résilier en deux clics.



Apple n'a pas oublié de faire sa propre publicité en affichant les avantages de l'abonnement Apple One sur cette même page.